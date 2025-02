Hilde Wörle trägt ihren Wahlzettel bei sich in der Handtasche. Ausgefüllt, mit Kreuzchen, alles fertig, nur ist der Weg zum Briefkasten so weit. 84 Jahre ist sie, und das Laufen fällt ihr schwer. Überhaupt, das mit dem Wählen, sie hat das vor allem ihrer Tochter zuliebe gemacht. Sie selbst, sagt sie, interessiere sich ja gar nicht so für Politik, was soll sie in ihrem Alter noch verändern.