Hochzeiten in München

"Noch nie hat jemand nein gesagt"

Mehr als 3000 Ehen hat die Standesbeamtin Susan Maas schon geschlossen. Darunter waren Traumhochzeiten im Schloss Nymphenburg - aber auch auf dem Sterbebett im Krankenhaus. Was sie bei Hochzeiten in der Stadt schon so alles erlebt hat.