Der Club, der München cool machte

Im Schwabinger Big Apple wurden einst die wildesten Partys gefeiert: Uschi Obermaier verdrehte Männern den Kopf, Jimi Hendrix gab ein legendäres Konzert.

Mittendrin war Ulrich Handl mit seiner Kamera. Erinnerungen an einen besonderen Ort, der vor 50 Jahren verschwand.

Von Lisa Sonnabend
14. November 2025 | Lesezeit: 7 Min.

Als der Fotograf Ulrich Handl neulich mit Uschi Obermaier zusammensaß, da waren sie sich einig: So eine Jugend wie sie damals in München hatte niemand, nicht davor und nicht danach.

