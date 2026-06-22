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Beatles in München 1966

„Mir läuft heute noch ein Schauer über den Rücken“

Im Juni 1966 kommen die Beatles das erste und einzige Mal nach München – und viele Fans verlieren die Kontrolle. 

Welche Rolle eine Horde Ringer, ein kaputter Aufzug und sieben Society-Damen damals spielten.

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Beatles in München 1966

„Mir läuft heute noch ein Schauer über den Rücken“
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Im Juni 1966 kommen die Beatles das erste und einzige Mal nach München – und viele Fans verlieren die Kontrolle. 

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Welche Rolle eine Horde Ringer, ein kaputter Aufzug und sieben Society-Damen damals spielten.

Von Barbara Galaktionow
22. Juni 2026 | Lesezeit: 8 Min.

Die Spannung war groß, die Anspannung war es auch: Die Beatles kamen 1966 für zwei Tage nach München. Über Wochen hatten Veranstalter, Stadt und Polizei beraten, wie die Sicherheit der Band und die Ordnung in der Stadt aufrechterhalten werden – falls Tausende Fans ausrasten. Beamte wurden geschult, Zeitpläne erstellt. Doch als es ernst wurde, bot sich auf dem Rollfeld des damaligen Flughafens in Riem ein Bild, wie es Sicherheitsexperten heutzutage den Schweiß auf die Stirn treiben würde: Die Beatles stiegen am 23. Juni kurz nach der Landung um 12.56 Uhr die Gangway der British-European-Airways-Maschine hinab – belagert von zahlreichen Fans und Dutzenden Reportern.

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