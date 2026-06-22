Die Spannung war groß, die Anspannung war es auch: Die Beatles kamen 1966 für zwei Tage nach München. Über Wochen hatten Veranstalter, Stadt und Polizei beraten, wie die Sicherheit der Band und die Ordnung in der Stadt aufrechterhalten werden – falls Tausende Fans ausrasten. Beamte wurden geschult, Zeitpläne erstellt. Doch als es ernst wurde, bot sich auf dem Rollfeld des damaligen Flughafens in Riem ein Bild, wie es Sicherheitsexperten heutzutage den Schweiß auf die Stirn treiben würde: Die Beatles stiegen am 23. Juni kurz nach der Landung um 12.56 Uhr die Gangway der British-European-Airways-Maschine hinab – belagert von zahlreichen Fans und Dutzenden Reportern.