Große Geschichten aus München, Region und Bayern

Stöbern Sie durch die digitalen Projekte der Süddeutschen Zeitung für München, Region und Bayern.

Wohnen
Zehn Probleme, die München zum teuersten Mietmarkt Deutschlands machen
Nirgends müssen die Menschen mehr fürs Wohnen bezahlen. Wie kommt es dazu? Eine Ursachenforschung.
Krebs
Wenn von vier Freunden nur zwei übrig bleiben
Oliver verliert seine Frau, einige Monate später Anna ihren Mann: Beide sterben an Krebs. Wie der Tod zwei junge Familien zerbricht – und wie eine besondere Freundschaft entsteht, indem sie über das Unaussprechliche sprechen.
Migration und Fachkräftemangel
Von Bangalore nach Burgau - gekommen, um zu pflegen
Kliniken und Heime werben immer mehr ausländische Mitarbeiter an. Sie sollen sich wohlfühlen – und bleiben. Klappt das bei fünf jungen Inderinnen?
Bilanz vor der Wahl
81 Versprechen für München – was hat Grün-Rot wirklich geschafft?
Sechs Jahre lang hat die SZ überprüft, was aus dem Koalitionsvertrag eingelöst wurde – von Wohnen, über Radfahren bis Kitas. Die große Bilanz im interaktiven München-Tracker.
Kommunalwahlen in Bayern
Ein Kreuz für die Prominenz
Menschen, die man aus dem Fernsehen oder vom Sport-Event kennt, bewerben sich als Bürgermeister, als Landrat – oder auch nur als einfaches Mitglied des Gemeinderats.
Schimmel in zahlreichen Wohnheimen
Warum müssen Studierende in München so leben?
Mehr als 2000 Fotos, die der SZ vorliegen, zeigen massiven Schimmel in Wohnheimen des Studierendenwerks. Selbst der CSU-Wissenschaftsminister spricht von nicht hinnehmbaren Zuständen.
SZ-Test
Das sind die besten Krapfen Münchens
Zwei Expertinnen verkosten für die Süddeutsche Zeitung 22 Krapfen: Manche sind arge Zumutungen – und der Testsieger überrascht schließlich alle.
Fastnacht in Franken
Die Altneihauser Feierwehrkapell'n hört auf
Die schrägen Feuerwehrler aus der Oberpfalz, Publikumslieblinge in Veitshöchheim, haben am 6. Februar ihren letzten Auftritt – aus Altersgründen. Schade eigentlich.
Wirt der Schwabinger 7
"Die frisierten Gockel gingen woanders hin"
Gerd Waldhauser führte mehr als ein halbes Jahrhundert lang die Schwabinger 7, wo es wild zuging wie nirgendwo in München. Nun hat der 83-Jährige das Kellerlokal abgegeben. Ein Gespräch über Exzess, das München von früher und die Jugend von heute.
Kriminalität
Wie Pferde in Grünwald Einbrecher jagen
Grünwalds Villen sind ein begehrtes Ziel bei Einbrechern. Um diese abzuschrecken, ist die Reiterstaffel der Polizei regelmäßig in der Münchner Stadtrandgemeinde unterwegs. Denn vom Pferderücken aus können die Beamtinnen über hohe Hecken blicken.
Streik vom 20. Januar bis 6. März 2006
Wie die AEGler den Großkonzern Electrolux in die Knie zwingen wollten
1700 Mitarbeiter besetzten vor 20 Jahren mitten im bitterkalten Winter wochenlang das AEG-Hausgerätewerk, um die Schließung zu verhindern. Ein Rückblick.
Postkartengrüße aus Bayern
Immer nur saufen, fressen, fensterln
Seit mehr als hundert Jahren schickt der Bayer ein Bild von sich um die Welt, auf das andere neidisch sein können. Ein Klischee, das sich per Postkarten tausendfach verbreitet hat.
Klingsölde in Niederbayern
Wie zwei junge Männer ein Denkmal zum gemütlichen Haus umbauten
Ein 320 Jahre altes Holz-Bauernhaus in Altdorf stand jahrelang leer und verfiel zusehends. Was für ein Juwel die Bauherren gekauft hatten, merkten sie erst, als sie schon mitten in der Sanierung steckten.
Kältewelle
So zapfig ist es in Bayern
Seit Jahresbeginn ist es klirrend kalt in Bayern – und so soll es laut Vorhersagen in den kommenden Tagen auch bleiben. Die Bilder.
Winterdienst
Warum Gurken besser als Streusalz sind
Früher wurde das Abwasser aus der Salzgurken-Produktion von Develey aufwendig entsorgt. Heute wird es gegen Straßenglätte eingesetzt. Doch man sollte nicht einfach die Reste aus einem Gurkenglas auf die Straße schütten.
Serie „München, lass uns reden“

Was junge Leute wirklich über die Stadt denken
„München ist speziell und die Menschen sind es ebenfalls“
Wer nun denkt, dies sei gerade für Jüngere ein Grund um wegzuziehen, irrt: Die SZ hat sich mit jungen Münchnerinnen und Münchnern getroffen, um zu erfahren, was sie belastet, was sie ändern würden – und warum sie die Stadt trotz allem lieben.
Was Münchner übers Wohnen denken
„Irrsinn, was man da ausgibt, aber sonst kriegst du ja nichts“
Woanders redet man vielleicht übers Wetter, in München ganz sicher übers Wohnen: Die SZ spricht in der Stadt mit den teuersten Mieten Deutschlands mit Menschen über Wohnglück, Schimmel in den Zimmern und den Campingplatz als letzte Rettung.
Was Familien wirklich über München denken
„Man muss echt viel geben in dieser Stadt“
Wie kommen Münchnerinnen und Münchner wirklich in der teuersten Großstadt der Republik zurecht? Die SZ lässt in einer neuen Reihe Menschen zu Wort kommen, zum Auftakt treffen wir Familien auf dem Spielplatz. Die große Frage: Was hält sie in der Stadt – und wann denken sie ans Wegziehen?
Mehr digitale Projekte aus München und Bayern

Lokal digital 2025
Schicksale, Hintergründe und Einblicke in München und Bayern
Aktuelle Reportagen, bewegende Porträts, historische Szenen: Stöbern Sie durch die digitalen Projekte der SZ für München, Region und Bayern.
Redaktion Storytelling: Johanna Feckl, Birgit Goormann-Prugger, Katja Schnitzler, Lisa Sonnabend; Leitung Ressort München, Region, Bayern: Ulrike Heidenreich, René Hofmann

