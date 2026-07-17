Foto: Peter Hinz-Rosin
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Foto: Sven Hoppe/dpa
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Foto: Imago/Philippe Ruiz
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Rekordtemperaturen

Wenn der Badesee so warm wie eine Badewanne ist

Die Isar und Münchens Seen werden immer wärmer – nun haben sie Rekordwerte erreicht. 

Warum das für Fische gefährlich ist, aber auch für Badende.

Foto: Peter Hinz-Rosin
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Rekordtemperaturen

Wenn der Badesee so warm wie eine Badewanne ist
Foto: Sven Hoppe/dpa
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Die Isar und Münchens Seen werden immer wärmer – nun haben sie Rekordwerte erreicht. 

Foto: Imago/Philippe Ruiz
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Warum das für Fische gefährlich ist, aber auch für Badende.

Von Anna-Maria Salmen, Lisa Sonnabend und Jonas Jetzig
17. Juli 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Erst die Füße ins Wasser, dann ein paar Spritzer auf Bauch und Arme, schließlich die große Überwindung: eintauchen. So steigen Badende normalerweise in den See. Ende Juni jedoch kletterten die Wassertemperaturen wegen der Hitzewelle derart in die Höhe, dass die Münchnerinnen und Münchner einfach hineinspazierten in Riemer See, Langwieder See, Starnberger See oder Wörthsee. Sogar das Sich-Treiben-Lassen am Flaucher und im Eisbach fiel leichter als sonst, war dann aber auch weniger erfrischend.

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