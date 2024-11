Ihr Mann und sie brauchen ja gar nicht viel, sagt Aylin Okan. „Mir ist das egal, ob meine Sachen 20 Jahre alt sind. Aber die Kinder sollen nicht verzichten müssen.“ Aylin Okan sagt, sie brauche kein Geld, um in den Urlaub zu fahren. Den Sommer verbringen sie am See oder sie gehen zu viert ins Schwimmbad. Sie hat sich die Vornamen ihrer Kinder auf die Unterarme tätowieren lassen. Was sie sich wünscht: dass sie Dilan ein eigenes Zimmer einrichten kann, mit einem Bett, einem Schreibtisch und einem Stuhl. Und ein Fahrrad – das, was Dilan jetzt hat, ist ihr viel zu klein.

Die Zehnjährige schläft bei ihrer Mutter, sie braucht ihre Nähe. Dilan hat Probleme in der Schule, Legasthenie und Dyskalkulie wurden diagnostiziert. Sie wird gemobbt, wurde von Mitschülerinnen verprügelt, die Schultoiletten sind vollgeschmiert mit Beschimpfungen, dass sie dumm sei und fett, so erzählt es ihre Mutter. Dilan hat ihren Eltern gesagt, dass sie nicht mehr in die Schule könne, sonst tue sie sich etwas an. Die Eltern haben nachts abwechselnd Wache gehalten bei ihrer Tochter, krank vor Sorge. Nun ist Dilan in einer psychiatrischen Klinik für Kinder und Jugendliche, abends darf sie nach Hause zu ihrer Familie.

Wenn Dilan einen Wunsch hat, fragt sie ihre Mutter, ob diesen Monat Geld übrig ist. Diesen Monat hat sie sich drei Granatäpfel gewünscht.

„Armut entwürdigt die von ihr Betroffenen nicht nur, sondern schließt sie auch von der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben weitgehend aus“, so steht es im Armutsbericht der Stadt München. Die Zahl der Münchner Kinder, deren Familien Bürgergeld oder andere Sozialleistungen beziehen, ist von Dezember 2021 zu Dezember 2022 deutlich gestiegen. Bei den unter 18-Jährigen im Bürgergeldbezug zum Beispiel um 5,9 Prozent, auf 25 845 Kinder und Jugendliche. Wie viele Familien diesen Anspruch hätten, aus Scham oder Unwissenheit aber keinen Antrag stellen, dazu gibt es keine Zahlen.

Claudia Weber arbeitet, sie putzt, kümmert sich in einer Kanzlei um die Post und was sonst noch dort anfällt. Sie verdient dabei so wenig, dass das Geld nicht reicht zum Leben für sie und ihre Kinder, 15 und 14 Jahre; sie bekommt Bürgergeld dazu. Zu dritt leben sie in einer Zweieinhalbzimmer-Wohnung im Münchner Süden. Ihre Kinder, sagt sie, wüssten schon, dass sie nicht jeden Tag mit einem Wunsch ankommen können. Dass es ein Paar Turnschuhe gibt und nicht mehrere, eine Jeans, nicht fünf. „Ich kaufe mir ja auch nicht jeden Monat etwas Neues“, sagt die 56-Jährige.

Aber klar, sie kauft ihren Teenagern Turnschuhe und auch die Jeans, die alle tragen. Weil sie dazugehören wollen, natürlich wollen sie das. „Du musst mitschwimmen, sonst fressen sie dich“, sagt Claudia Weber. Sie haben das ja erlebt. Ihre Kinder wurden an ihrer Schule gemobbt, verprügelt. Sie haben Anzeige gestellt. Die Kinder gehen inzwischen auf eine andere Schule, nun ist es besser.