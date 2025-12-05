Armut in München

Der Mann, der kein Geld mehr für den Supermarkt hat

Die hohen Preise spüren alle, für Bedürftige aber ist die Lage dramatisch. Besuch bei einem Münchner, dessen Konto leer ist und der hofft, dass die Vorräte bis zum Monatsende reichen.

Von Lisa Sonnabend und Claudia Klein (Illustrationen)
5. Dezember 2025 | Lesezeit: 7 Min.

Der Mann in dieser Geschichte ist 66 Jahre alt. Da fängt das Leben an, sang Udo Jürgens. Doch der Mann weiß nicht recht, wie es überhaupt weitergehen soll. Im Oktober hat er die Jahresabrechnung für die Nebenkosten erhalten. Schon in den Wochen, bevor der Brief kam, geriet er in Panik, sagt er, doch dass es ihn so arg treffen würde, damit hatte er nicht gerechnet. 844 Euro muss er für das vergangene Jahr nachzahlen, seine monatliche Abschlagszahlung liegt nun bei 187 Euro. Woher nur soll er das Geld nehmen?

