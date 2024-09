Rot-weiße Absperrbänder flattern an diesem Freitagmorgen vor dem Münchner NS-Dokumentationszentrum. An der Eingangstür hängen Informationszettel, doch niemand kann sie aus der Entfernung lesen. Ratlose Besuchergruppen fragen: „Is it closed? The whole day long?“ Ist es geschlossen? Den ganzen Tag lang?