Mit einem weißen Mini fuhr Farhad N. am 13. Februar 2025 in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi. Dabei tötete er zwei Menschen, mehr als 40 wurden verletzt.

Mit einem weißen Mini fuhr Farhad N. am 13. Februar 2025 in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi. Dabei tötete er zwei Menschen, mehr als 40 wurden verletzt.