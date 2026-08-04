34 Tage
Das Prozesstagebuch zum Anschlag auf die Verdi-Demo in München
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Das Prozesstagebuch zum Anschlag auf die Verdi-Demo in München
4. August 2026 | Lesezeit: 25 Min.
Am 13. Februar 2025, Seidlstraße/Ecke Karlstraße, ganz in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs: Mit einem weißen Mini fährt der damals 24-jährige Afghane Farhad N. in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi. Unter den Protestierenden sind hauptsächlich Beschäftigte der Stadtwerke, die für höhere Löhne auf die Straße gehen.