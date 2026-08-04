Mit einem weißen Mini fuhr Farhad N. am 13. Februar 2025 in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi. Dabei tötete er zwei Menschen, mehr als 40 wurden verletzt.
Mit einem weißen Mini fuhr Farhad N. am 13. Februar 2025 in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi. Dabei tötete er zwei Menschen, mehr als 40 wurden verletzt.
Mit einem weißen Mini fuhr Farhad N. am 13. Februar 2025 in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi. Dabei tötete er zwei Menschen, mehr als 40 wurden verletzt.
Foto: Florian Peljak
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34 Tage

Das Prozesstagebuch zum Anschlag auf die Verdi-Demo in München

Farhad N. rast im Februar 2025 mit seinem Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi im Zentrum. Er tötet zwei Menschen und verletzt mehr als 40 schwer. Vor dem Oberlandesgericht geht es um das Leid der Betroffenen und das Motiv, nun wird das Urteil gesprochen. Die SZ dokumentiert alle Prozesstage.

Mit einem weißen Mini fuhr Farhad N. am 13. Februar 2025 in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi. Dabei tötete er zwei Menschen, mehr als 40 wurden verletzt.
Mit einem weißen Mini fuhr Farhad N. am 13. Februar 2025 in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi. Dabei tötete er zwei Menschen, mehr als 40 wurden verletzt.
Mit einem weißen Mini fuhr Farhad N. am 13. Februar 2025 in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi. Dabei tötete er zwei Menschen, mehr als 40 wurden verletzt.
Foto: Florian Peljak
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Mit einem weißen Mini fuhr Farhad N. am 13. Februar 2025 in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi. Dabei tötete er zwei Menschen, mehr als 40 wurden verletzt.
Mit einem weißen Mini fuhr Farhad N. am 13. Februar 2025 in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi. Dabei tötete er zwei Menschen, mehr als 40 wurden verletzt.
Mit einem weißen Mini fuhr Farhad N. am 13. Februar 2025 in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi. Dabei tötete er zwei Menschen, mehr als 40 wurden verletzt.
Foto: Florian Peljak
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Das Prozesstagebuch zum Anschlag auf die Verdi-Demo in München
Mit einem weißen Mini fuhr Farhad N. am 13. Februar 2025 in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi. Dabei tötete er zwei Menschen, mehr als 40 wurden verletzt.
Mit einem weißen Mini fuhr Farhad N. am 13. Februar 2025 in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi. Dabei tötete er zwei Menschen, mehr als 40 wurden verletzt.
Mit einem weißen Mini fuhr Farhad N. am 13. Februar 2025 in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi. Dabei tötete er zwei Menschen, mehr als 40 wurden verletzt.
Foto: Florian Peljak
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Farhad N. rast im Februar 2025 mit seinem Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi im Zentrum. Er tötet zwei Menschen und verletzt mehr als 40 schwer. Vor dem Oberlandesgericht geht es um das Leid der Betroffenen und das Motiv, nun wird das Urteil gesprochen. Die SZ dokumentiert alle Prozesstage.

Von Linus Freymark, Annette Ramelsberger, Anna-Maria Salmen und Susi Wimmer
4. August 2026 | Lesezeit: 25 Min.

Am 13. Februar 2025, Seidlstraße/Ecke Karlstraße, ganz in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs: Mit einem weißen Mini fährt der damals 24-jährige Afghane Farhad N. in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi. Unter den Protestierenden sind hauptsächlich Beschäftigte der Stadtwerke, die für höhere Löhne auf die Straße gehen.

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