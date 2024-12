Eine Altbauwohnung in München, mitten in Schwabing, zwischen Leopoldstraße und Englischem Garten. So etwas zu ergattern, ist für viele Menschen schon ein unvorstellbares Glück. Etwas, wovon man kaum zu träumen wagt, wenn man die Härten des Mietmarkts der Stadt einmal zu spüren bekommen hat.