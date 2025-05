Das Mädchen auf dem Foto hat das Kinn auf die linke Hand gestützt, es trägt einen grünen und einen blauen Armreif am Handgelenk. Es lächelt freundlich in die Kamera. Doch über dem Bild steht: „Zum Gedenken an Michaela Eisch“. Das Bild ist an einem Holzkreuz unter der Braunauer Eisenbahnbrücke an der Isar befestigt, an dem Ort wurde das achtjährige Mädchen am 17. Mai 1985 – also vor 40 Jahren – missbraucht und getötet. Mitten in München.