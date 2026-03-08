München hat die Wahl: Genau 1 095 407 Menschen sind an diesem Sonntag aufgerufen, über die Chefin oder den Chef im Rathaus abzustimmen, über den Stadtrat und die Bezirksausschüsse in den Stadtvierteln. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bewirbt sich um eine dritte Amtszeit. Gegen ihn treten elf Männer und eine Frau an. Erringt kein Kandidat die absolute Mehrheit von 50 Prozent, kommt es am Sonntag in zwei Wochen zur Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen.