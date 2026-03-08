Live-Ergebnisse für München

München hat die Wahl: Genau 1 095 407 Menschen sind an diesem Sonntag aufgerufen, über die Chefin oder den Chef im Rathaus abzustimmen, über den Stadtrat und die Bezirksausschüsse in den Stadtvierteln. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bewirbt sich um eine dritte Amtszeit. Gegen ihn treten elf Männer und eine Frau an. Erringt kein Kandidat die absolute Mehrheit von 50 Prozent, kommt es am Sonntag in zwei Wochen zur Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen.

Im Stadtrat sind 80 Sitze zu vergeben, 14 Parteien treten bei dieser Wahl an. Die Amtszeit dauert wie beim Oberbürgermeister sechs Jahre. Die Wahl und damit auch die Auszählung gestalten sich aber  deutlich komplizierter. Alle Wähler konnten entweder eine Liste komplett ankreuzen oder bis zu 80 Stimmen einzeln vergeben und diese auch kumulieren oder panaschieren

Zunächst zählen die Wahlhelfer alle Stimmzettel aus, bei denen nur eine Partei angekreuzt wurde, danach erst die mit verteilten Stimmen. Ein Endergebnis soll deswegen erst im Laufe des Montags feststehen. Bis dahin können sich noch Schwankungen ergeben.

Bislang regiert eine grün-rote Koalition im Rathaus, in der Amtsperiode davor gab es eine schwarz-rote Mehrheit. Nach der Wahl dürften die Karten neu gemischt werden: Reicht es für ein Bündnis aus zwei Parteien oder sind weitere Bündnispartner nötig? 

Mit dem Koalitionsrechner können Sie ermitteln, welche Mehrheiten zum aktuellen Auszählungsstand rechnerisch möglich wären - nach einem Klick auf eine Partei werden die Bündnisse speziell für diese angezeigt.

Zur Wahl stehen auch die Bezirksausschüsse in den 25 Stadtbezirken, in denen je nach Größe der Stadtteile 19 bis 45 Sitze zu vergeben sind. Verhandelt werden dort Themen, die auf die jeweiligen Viertel beschränkt sind. 

Die Wählerinnen und Wähler konnten ihre Kreuzchen analog zur Stadtratswahl verteilen - also eine Liste ankreuzen oder einzelne Stimmen vergeben. Da die Helferinnen und Helfer sich diesen erst nach der Stadtratswahl widmen, werden die Ergebnisse erst am Freitag erwartet.

