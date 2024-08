Wenn Kinder Angst vor Mama und Papa haben

Die beiden Mädchen, zwei und vier Jahre alt, kamen vor fünf Jahren zu ihnen. Wolfskinder werden Kinder wie sie genannt: Sie sprachen nicht, gaben nur Tierlaute von sich, konnten Berührungen nicht ertragen, keinen Blickkontakt halten. Sie waren in abgedunkelten Zimmern aufgewachsen, jede in einem anderen. Die Kinder wurden entdeckt, weil die Ältere der beiden im Kindergarten angemeldet war, aber nicht kam. Das Jugendamt machte einen Hausbesuch. „Noch aus der Wohnung riefen sie an und fragten, ob wir freie Plätze haben“, sagt Andrea Wimmer. „Sie sagten, so etwas hätten sie noch nie gesehen.“