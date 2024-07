Über die Lincoln Center Plaza vor der Metropolitan Opera fegt ein arktischer Wind. Es gibt apartere Reiseziele als New York Anfang März. Und eine Landung inmitten eines nächtlichen Schneesturms auf dem Kennedy Airport ist eine eher verzichtbare Erfahrung. Der Mann an der Immigration hatte amüsiert die Augenbrauen hochgezogen, als man ihn erklärte, einer Oper wegen in seine schöne, kalte Stadt gekommen zu sein. „Really!?“ Ja, wirklich.