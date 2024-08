Im 20. Jahrhundert singt die Volkssängerin Bally Prell eine Ode an die bayerische Landeshauptstadt. „Schön wie ein Märchen, München, bist du“, heißt es in dem Lied. Eine scheinbar naturgegeben große Rolle spielt dabei auch der Fluss, an dessen Ufer sich die Stadt einst angesiedelt hat: Zu des Bayernlandes Pracht „rauscht die Isar ihr uraltes Liedlein dazu“. Der Klang von Flöten und Schalmeien steigt „aus den Isarauen rings empor“. „Isarmärchen“ lautet der Titel des Liedes.