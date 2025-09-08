Pro und Contra

Gehört die IAA in die Innenstadt?

Kommentar von Martin Mühlfenzl und Andreas Schubert
Foto: Tobias Scharz/AFP

In München präsentieren die Autohersteller nun wieder ihre Neuheiten. Ist es angemessen, dass die Stadt der Messe viel Raum zur Verfügung stellt - oder wird so ein falsches Zeichen gesetzt?

8. September 2025 | Lesezeit: 4 Min.
Pro von Andreas Schubert

Die totale Ablehnung der IAA ist zu kurz gedacht

Viele Menschen wissen zu schätzen, dass die IAA in der Innenstadt präsent ist. Die Gegner übersehen die positiven Effekte.

Die IAA polarisiert. Die Gegner haben sich bereits positioniert und kündigen Proteste an. Wie heftig diese ausfallen, wird sich zeigen, aber eines steht jetzt schon fest: Autos sind die Hassobjekte der IAA-Gegner, da spielt es keine Rolle, ob diese elektrisch und somit emissionsfrei fahren. Das sei eh nur Greenwashing, ebenso wie die Tatsache, dass es bei der IAA Mobility, wie die Messe vollständig heißt, auch um andere Formen der Mobilität geht, zum Beispiel um Fahrräder und konkret auch um die Zukunft der Mobilität, etwa wie sich der Verkehr effizient und klimafreundlich organisieren ließe.

