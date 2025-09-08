Die IAA polarisiert. Die Gegner haben sich bereits positioniert und kündigen Proteste an. Wie heftig diese ausfallen, wird sich zeigen, aber eines steht jetzt schon fest: Autos sind die Hassobjekte der IAA-Gegner, da spielt es keine Rolle, ob diese elektrisch und somit emissionsfrei fahren. Das sei eh nur Greenwashing, ebenso wie die Tatsache, dass es bei der IAA Mobility, wie die Messe vollständig heißt, auch um andere Formen der Mobilität geht, zum Beispiel um Fahrräder und konkret auch um die Zukunft der Mobilität, etwa wie sich der Verkehr effizient und klimafreundlich organisieren ließe.