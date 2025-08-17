Hitzewelle

Wo München am kühlsten ist

Grafik: saru; Foto: Google Earth
Mehr als 30 Grad im Schatten brachten die jüngsten Hitzewellen. Doch die Temperaturen sind ungleich über die Stadt verteilt. In welchen Vierteln wird es besonders warm und wo ist es noch etwas erträglicher? Ein Rundflug über die Hitzekarte Münchens.

Von Elisa von Grafenstein und Sarah Unterhitzenberger
17. August 2025 | Lesezeit: 6 Min.

Wer kennt das nicht: Man radelt an einem lauen Sommernachmittag die Maximilianstraße entlang, und mit jedem Meter, den man sich von der Innenstadt entfernt, wird es ein kleines bisschen kühler. Der leichte Anstieg beim Maximilianeum mag die Radlerin noch etwas ins Schwitzen bringen, doch je weiter es stadtauswärts geht, desto frischer wird die Luft. Spätestens in Berg am Laim muss die Radlerin kurz anhalten und sich ein Jäckchen überziehen – kein Wunder, hier kann es schon mehrere Grad kühler sein als mitten in der Innenstadt.

