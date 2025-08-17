Wer kennt das nicht: Man radelt an einem lauen Sommernachmittag die Maximilianstraße entlang, und mit jedem Meter, den man sich von der Innenstadt entfernt, wird es ein kleines bisschen kühler. Der leichte Anstieg beim Maximilianeum mag die Radlerin noch etwas ins Schwitzen bringen, doch je weiter es stadtauswärts geht, desto frischer wird die Luft. Spätestens in Berg am Laim muss die Radlerin kurz anhalten und sich ein Jäckchen überziehen – kein Wunder, hier kann es schon mehrere Grad kühler sein als mitten in der Innenstadt.