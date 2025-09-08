Emilia, 25, Masterstudentin der Literaturwissenschaft in München, sitzt in der Küche ihrer Wohngemeinschaft. Auf ihrem Schoß liegt das Handy mit der grell-neonpinken Hülle, neben ihr eine halbvolle Mate-Flasche. Die Stirn ist angespannt, der Blick leer. Im Wohnzimmer wird gefeiert, Musik dröhnt, Gläser klirren. Emilia aber bleibt in ihrem Raum. Nicht nur körperlich, auch innerlich. Alles an ihr schreit nach Studentinnen-Alltag in München, nur sie selbst wirkt, als wäre sie längst woanders. „Ich habe mich so fremd gefühlt wie nie zuvor“, sagt sie später.