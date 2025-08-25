In der Sauna, in der Umkleidekabine, beim Sex mit Frauen – Mia weiß, dass es nicht die eine Vulva gibt. Trotzdem überlegt sie, sich die Schamlippen operieren zu lassen. Wenn Ranya zur Seite schaut, sieht man das gerade Nasenbein, das sich in die Spitze des Geruchsorgans verjüngt. Die Nasenflügel symmetrisch, die Form schlank, proportional und vor allem eins – operiert. Jederzeit würde sie es wieder machen. Ein paar Kilometer weiter nördlich sitzt Lena in ihrer Einzimmerwohnung. Ihre Brust-OP liegt drei Jahre zurück. Heute sagt sie: „Ich wünschte, ich hätte es nie gemacht.“