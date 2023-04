Vom Wohnungsretter zum Großvermieter

Bei der GBW geht vorerst alles normal weiter. Sie baut allein in München knapp 500 geförderte und preisgünstige Wohnungen, darunter einen Komplex an der Leopoldstraße, in Freimann, die günstigen Mietwohnungen in den hochpreisigen Welfenhöfen in der Oberen Au sowie Projekte am Admiralbogen in Fröttmaning und in den Nymphenburger Höfen am Stiglmaierplatz.