Die automatische Schiebetür am Eingang des Deutschen Herzzentrums geht auf. Anton, bald zwei Jahre alt, mit Kappe und einer coolen Sonnenbrille, flitzt durch den Eingang und fliegt seiner Mama jauchzend in die Arme. Die Tür geht wieder zu. Und wieder auf. „Mehr, mehr“, ruft er. Also noch einmal.