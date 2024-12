Die Sorgen um ihre Familie und ihre Heimat, die Schwierigkeiten beim Neuanfang in München belasten Olga M. sehr. Die einst starke Frau, die beruflich erfolgreich war und eigenes Geld verdient hat, ist in eine Abhängigkeit gerutscht. Immer wieder fühlt sie sich niedergeschlagen und kraftlos. Auch Stefan P. (Name auf Wunsch geändert) weiß, wie sich Depression anfühlt, wenn auch aus anderen Gründen. Die Krankheit in ihren unterschiedlichen Ausprägungen trifft viel mehr Menschen in Deutschland, als man erwartet. Man geht davon aus, dass 5,3 Millionen Menschen in unserem Land innerhalb von zwölf Monaten an einer Depression zu leiden haben.

Olga M., 52, ist akademisch ausgebildete Künstlerin. 20 Jahre lang arbeitete sie am Nationaltheater in Kiew als Kulissendesignerin und Grafikerin. Ihre Bilder waren auf Ausstellungen zu sehen. Fantasievolle Arbeiten, voll mit Verweisen auf Märchen und Mythologien. Gerne würde Olga M. ihre Zeichnungen auch in München zeigen. Albrecht Dürer sei ihr Lieblingskünstler, sagt sie. In ihren eigenen Kunstwerken taucht immer wieder das Gesicht ihrer Tochter auf. Julia (Name geändert) hat anscheinend ihr Talent geerbt. Sie sollte 2019 in der Ukraine auf eine Schule mit künstlerischem Zweig gehen. „Sie hat die Aufnahmeprüfung als beste bestanden“, erzählt Vitali S. „Wir waren so stolz auf sie.“ Dann wurde sie krank und bekam die alles verändernde Diagnose: Leukämie.