Er habe länger überlegt, ob er dieses Gespräch nicht doch kurzfristig absagen soll, sagt Matthias Berger. Das Innerste nach außen kehren und dann auch noch bei einem Thema, das die meisten Leute außerhalb seiner Blase gar nicht auf dem Schirm hätten, das sei nicht so leicht. Seine Blase ist die schwule Community. Aber auch die Fitnessszene in München. Dort kennt man sich. Matthias Berger heißt eigentlich anders. Dass er dieses Gespräch doch nicht abgesagt hat, liegt vor allem daran, dass er aufklären will. Und warnen.