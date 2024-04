Freischwimmen

Lisa Nguyen

„Stell dir vor, da ist Meer“, sagt Lisa Nguyen. Ein Meeresrauschen ist im Hintergrund zu hören. Für Niklas Halm, als Musiker nennt er sich Nkalis, bedeutet Freiheit: Sonne, Meer und Strand. Es ist Anfang April. München hat kein Meer oder Strand zu bieten, aber dafür sind die Temperaturen an diesem Tag nahezu so heiß wie im Hochsommer. Der heißeste Tag des Jahres, bis dahin.

Auf einer Straße in der Münchner Innenstadt holt Lisa Nguyen ihre „Spielzeug-Kamera“ hervor und ist bereit zum Shooten. Sie fotografiert die Musikerinnen und Musiker inspiriert von den Momenten, in denen sie sich am meisten frei fühlen. Sie selbst würde sich in alltäglichen Situationen beim Eis schlecken abbilden. Lisa Nguyen ist schwarz gekleidet, wie immer. „Wir haben nicht viele Shots“, mahnt sie und lächelt. Sie fängt an Anweisungen zu geben. Immer nur 15 bis 20 Fotos lässt sie sich pro Shooting, denn sie fotografiert analog.

Das erste Mal ist sie bei ihrem Fotodesign-Studium auf analoge Fotografie gestoßen, ihr gefällt die andere Arbeitsweise. „Es ist schön in einer Welt, die so schnelllebig ist, etwas zu haben, was ganz langsam funktioniert“, sagt Lisa Nguyen. Es sind die analogen Bilder, die sie am längsten mag, denn „man erinnert sich immer an die Momente und kann sich wieder in die Stimmung hineinfühlen“.

Für ihre Schwester hat Lisa Nguyen bereits als Kind oft Fotos gemacht. Ihr Vater hat ihr ihre erste Kamera heimlich, zu einer Klassenfahrt in der achten Klasse, gekauft – sehr teuer für ihn damals. Damit hat sie angefangen, Selbstporträts zu machen, diese sind heute verstaut auf einer Festplatte. Bisher hat Lisa Nguyen sich nicht getraut, die Bilder darauf anzuschauen, ihr fällt es schwer, sich an die Zeit zurückzuerinnern. Mit zwölf hat sie angefangen, mit ihren Freundinnen und Freunden Fotoshootings zu organisieren. Aufgewachsen ist sie in Stuttgart, mittlerweile ist sie 26 Jahre alt und in den Entzügen ihres Studiums an der Hochschule München.

Als sich das Fotografieren vor vier Jahren durch das Studium nicht mehr kreativ und echt angefühlt hat, wollte sie allein durch Vietnam reisen. Als Kind war sie schon oft mit ihren Eltern dort, die dort aufgewachsen sind. „Ich habe nur analoge Kameras und einige Filme mitgenommen.“ Vor Ort hat sie die Menschen, denen sie begegnet ist, fotografiert. Daraus ist dann ein Projekt entstanden, die Bilder gehören bis heute zu ihren liebsten.

Eine langsame Herangehensweise bei ihren Shootings prägt ihre Fotografie, es ist ihr wichtig, „auf die einzelnen Personen einzugehen und dass sich viel im Prozess entwickelt“. Deshalb gefällt ihr an den Shootings für die Ausstellung „10 im Quadrat“, dass man meistens allein mit dem Model ist, „das passiert nur selten“. Sich so mit den Personen auseinanderzusetzen, gibt ihr Freiheit.