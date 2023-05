Wenn Welten aufeinanderprallen

Chiara Hövelmann

Foto: Chiara Toki Foto: Chiara Toki

Vom Wasser weichgezeichnete Haare, Blubberblasen, die emporsteigen. Eine junge Frau schwebt durch das Bild, ihr Körper leicht gebogen, als würde sie zur Drehung ansetzen. An den Füßen hat sie blaue Flossen. Es sind Unterwasseraufnahmen aus der Adria, dem Meer bei Istrien. Jene kroatische Halbinsel, wo Chiara Hövelmann, 22, mit ihren Cousinen die Sommer verbrachte. Mit 14 Jahren hatte sie eine Unterwasserkamera geschenkt bekommen und dadurch einen neuen Zeitvertreib gefunden.

Am Tagesprogramm änderte sich durch das Geschenk wenig. Weiterhin ging Chiara, die zur Hälfte Kroatin ist, jeden Tag schnorcheln – nur von diesem Moment an mit Kamera. Anfangs fotografierte sie wild drauf los, bald aber begann sie mit der Unterwasserfotografie zu spielen. „Wir haben dann angefangen, Kleider unter Wasser anzuziehen“, erzählt Chiara. Und sie fand Gefallen daran. Als sie sich einige Jahre später für ein Studium entscheiden musste, klang Fotodesign an der Hochschule München nach einer plausiblen Option.

„Ich habe mich da mit diesen Unterwasserfotos beworben, ohne dass ich wirklich Ahnung von Fotografie hatte“, sagt Chiara. Aber weil sie unter den Bewerbern und Bewerberinnen herausstach, wurde sie genommen. Erst im Studium, das sie aktuell noch absolviert, begann sie, sich differenzierter mit Fotografie auseinanderzusetzen. Und so wurde die Urlaubsspielerei zum Karrierewunsch. Vergangenes Semester führte sie dieser für ein Praktikum nach Paris. Eine Stadt, zu der auch Chiaras Auftritt passt: Klobige Schuhe, lockere Hose, selbstbewusst steht sie auf beiden Beinen und hat ihre kurzen, dunklen Haare mit Spangen zurückgesteckt.

Sie landete in einem Pariser Fotostudio, in dem sie als Set-Assistentin für Kampagnen-Shootings mitarbeiten durfte, beispielsweise von Dior oder Isabelle Marant. Bei einem der Shootings für Isabelle Marant wurde eigens ein Model aus New York eingeflogen, „einfach nur für die drei Stunden“, erzählt Chiara. Der Fotograf lichtete sie vor einem hellblauen Hintergrund mit analoger Kamera ab. Auch Isabelle Marant selbst, die Person hinter der Modemarke, war am Set, und Chiara kam mit ihr ins Gespräch. „Es war nur so eine Minute, die ich mit ihr reden konnte, so draußen beim Rauchen.“ Aber diese Minute blieb ihr in Erinnerung. Sie sprachen darüber, wie männlich dominiert die Fotografie-Branche sei – das gab Chiara einen zusätzlichen Motivationsschub, weiterzumachen. „Ich wäre am liebsten in Paris geblieben, aber ich will natürlich mein Studium hier fertig machen“, sagt sie. Als Fotografin gibt sie sich mittlerweile unter dem Künstlernamen Chiara Toki aus.

In ihrem Studium probiert sie sich an experimenteller Modefotografie. „Ich mag es ganz gerne, wenn man beim Shooting nicht ganz genau weiß, was rauskommt“, sagt Chiara. So wie bei ihren Unterwasseraufnahmen von früher soll alles ein bisschen surrealistisch ausschauen. Wenn sie die Möglichkeit hat, shootet sie nach wie vor manchmal unter Wasser. „Es ist halt immer schwer in München, weil man hier kein Meer hat. Und einen Pool zu mieten, ist jetzt auch nicht so leicht.“ In einem der Fotoshootings, die sie umsetzen konnte, entstand ein Video, in dem sie sich unter Wasser rauchend inszeniert.

Experimentell ist auch ihr Konzept für die Ausstellung 10 im Quadrat. Chiara meint, Musikerinnen und Musiker seien viel in Bewegung. Deshalb lässt sie sie vor der Kamera springen, als wären sie auf der Bühne. Sie fotografiert sie dabei mit Mehrfachbelichtung, dadurch sei „alles auch so ein bisschen dem Zufall überlassen“.

An diesem Vormittag shootet sie mit dem Musiker Tianping Christoph Xiao, auch als Plainhead bekannt. Sie möchte diesen „Star-Vibe“ einfangen – die Musikerinnen und Musiker sollen sich so kleiden, wie sie es auch auf Konzerten tun würden. „Zum Beispiel auch im Pailettenanzug oder Glitzeranzug“, sagt Chiara. Chris mustert sich: braune, lockere Cordhose, schwarzes Baggy-Shirt, dunkelblaue Kappe – er grinst. „Dein Outfit ist auch cool“, ergänzt Chiara hastig und lacht.