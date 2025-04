Chiara Becker

Foto: Chiara Becker Foto: Chiara Becker

Chiara Becker hat eine Vision. Sie weiß genau, wie sie den Musiker Christian Rappel an diesem sonnigen Freitagvormittag fotografieren will. Christian soll sich einfach gegen die weiße Wand lehnen und gelegentlich in die Kamera schauen – den Rest übernehmen Chiara und die Morgensonne, die durch die Balkontür fällt. Nicht einmal zwanzig Minuten dauert das Shooting – Chiara weiß, dass die ersten Bilder gut geworden sind. Mehr braucht sie nicht.

Für das SZ-Fotoprojekt „10 im Quadrat“ besucht Chiara die Musikerinnen und Musiker zu Hause. Sie fotografiert die jungen Künstlerinnen und Künstler dort, wo sie sich wohlfühlen und fallen lassen können. Shootings, erzählt Chiara, dauern nur ganz kurz. Wenn sie vorher schon weiß, was genau sie mit ihrer Kamera einfangen will.

Manche Shootings aber dauern auch mehrere Stunden, beispielsweise, wenn Chiara beschließt, erst einmal eine große Unordnung in ein eigentlich aufgeräumtes Zimmer zu bringen und das Chaos dann mit der Kamera festzuhalten. Über die Bilder legt Chiara eine Notiz der Musikerinnen und Musiker – bei Christian Rappel ist das eine über drei Jahre alte, etwas zerknitterte Setlist von einem Konzert in Fulda, die er bei Chiaras Besuch aus seinem Gitarrenkoffer hervorkramt. „Ich finde diesen Kreativprozess spannend, in dem so viele Dinge zusammenfließen. Wenn man eine Idee bekommt, und diese wieder verwirft. Ich hoffe, dass man das am Ende auch so bei den Bildern spülen kann“, sagt Chiara.

Szenenwechsel. Zwanzig Minuten, nachdem sie sich von Christian verabschiedet hat, schlendert Chiara über den wöchentlichen Flohmarkt im Olympiapark. Früher war sie öfter hier, heute findet sie oft nicht mehr die Zeit. Aber Chiara liebt es, auf Flohmärkten alte Schätze zu finden. Chiara ist 23 Jahre alt und studiert Fotodesign. „Als ich mit dem Studium angefangen habe, habe ich mir noch gar nicht so richtig überlegt, was es eigentlich bedeutet, später mal als Fotografin zu arbeiten. Das ist irgendwie alles erst so nach und nach klar geworden“, sagt Chiara.

Vor zwei Jahren ist sie nach München gezogen. Zuvor hatte sie ein Orientierungsjahr an einer Kunstschule gemacht. Ursprünglich kommt Chiara aus Offenbach, nahe der französischen Grenze. Auf Flohmärkten und in Secondhandladen sucht Chiara oft nach Kleidung im Vintage-Look. Auch an diesem Freitag wühlt sie sich durch eine Vielzahl an Kleidungsstücken – und wird auch fündig. Ein weißes Langarmshirt mit Logo, eine dunkle Strickjacke.

Obwohl sich Chiara sehr für Mode interessiert, weiß sie bisher nicht genau, ob auch Modefotografie etwas für sie ist. Denn Chiara geht es bei ihren Fotos vor allem um die Menschen, die sie fotografiert. Nah am Menschen sollen ihre Fotos sein, ungestellt, echt. „Ich fotografiere total gerne ältere Leute. Ich finde, dass ältere Menschen mit Falten oft etwas richtig Schönes an sich haben“, sagt Chiara, „besonders in Italien, so richtig coole Omis, die da in ihren Strandstühlen sitzen. Die haben es mir echt angetan. Ich habe das Gefühl, sie interessieren sich total für ihr Aussehen – aber gleichzeitig auch gar nicht. Die sind irgendwie richtig festlich angezogen, total extravagant, aber gleichzeitig wirkt es so, als würde es ihnen einfach egal sein. Das finde ich irgendwie lustig und inspirierend. In Paris passiert mir das auch oft – da finde ich ständig neue Inspiration.“

Eines von Chiaras Lieblingsbildern ist auf einem Pariser Flohmarkt entstanden. Es zeigt eine ältere Dame mit markanten Gesichtszügen. Mit ihrem brüchigen Französisch hatte sie die Frau damals gebeten, ein Foto von ihr machen zu dürfen – und musste ganze Überzeugungsarbeit leisten. Denn die Frau wollte lieber, dass Chiara ein Foto von ihrem Mann macht – den fand sie selbst viel schöner.