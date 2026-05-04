Mit fünf Jahren begann Len Zelnitschek, heute 21, Gitarre zu spielen, mit sechs entdeckte er seine Leidenschaft für den E-Bass. Während seiner Schulzeit auf einem musischen Gymnasium folgte der Kontrabass, er sang im Chor, spielte im Orchester und in der Big Band der Schule. Wie er selbst sagt, habe er im Laufe der Zeit eine „Obsession“ mit alten Musikinstrumenten entwickelt, wie der Laute und der Rahmentrommel.

Mittlerweile studiert Len „Jazz Kontrabass“ an der Hochschule für Musik und Theater. Je mehr er sich mit Musik beschäftigt, desto mehr Spaß finde er an akustischen und weniger an elektrischen Instrumenten. „Ich mag diesen natürlichen Klang sehr gerne und finde die Resonanz, die die Instrumente von sich aus haben, sehr spannend“, sagt Len.

2025 spielte er auf dem Jazz-Open in Stuttgart mit der Band Fusion ALP Trio vor 3 000 Menschen. „Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Je länger ich Musik gemacht habe, desto weniger gab es irgendwas, was mir vergleichbar viel Sinn gegeben hat“, sagt er.

Len sitzt zu Hause in der Küche, noch wohnt er bei seinen Eltern im Münchner Glockenbachviertel. Er trägt ein T-Shirt und schwarze große Kopfhörer. Seine langen blonden Haare fallen ihm in Wellen über seine Schulter.

Musik bedeutet für Len primär die Interaktion mit anderen Menschen. „Eine Art von Zusammenspiel und Zusammensein. Musik ist nichts, was ich allein tun möchte. Es ist eine sehr feine Balance zwischen selbst etwas in die Musik hereingeben und gleichzeitig total offen sein, um von anderen zu empfangen“, sagt er. Für das, was im Moment passiert.

„Wenn man manche Instrumente allein spielt, können sie sich total einsam anfühlen. Der Kontrabass ist einfach ein Instrument, das dazu gemacht wurde, mit anderen Leuten zusammenzuspielen und andere zu unterstützen“, sagt Len.

Seine Sicht auf Jazz hat sich im Laufe der Zeit verändert. „Ich habe das Gefühl, dass es in der Jazz-Musik oft darum geht, dass man irgendein Fundament hat, um darüber viele Noten spielen zu dürfen. Und das ist nicht mehr so mein Vibe und wird der Schönheit der Musik nicht so gerecht, finde ich.“ Daher komponiert und schreibt Len selbst Lieder. „Ich schreibe kein Stück, um dann darüber zu improvisieren. Sondern ich schreibe ein Stück. Und wenn es passt, dann wird darüber auch noch improvisiert.“

Seine Songs entstehen durch Experimentieren an verschiedenen Instrumenten. „Bis ich etwas Schönes finde“, sagt er. „Dann setzte ich alles puzzlemäßig zusammen.“ In seiner Musik beschäftigt sich Len hauptsächlich mit negativen Emotionen. Von seinem Weg aus den Depressionen, dem Gefühl, nicht verstanden zu werden. „Ich schreibe eher traurige und melancholische Musik. Ich mag das total. Aber gleichzeitig ist sie auch sehr explosiv auf eine Art“, sagt Len. Er wolle immer eine Geschichte hinter seinen Stücken haben.

Dafür distanziert er sich immer wieder von den starren Regeln, die er in seinem Studium über Jazz-Musik gelernt hat. „Dadurch, dass ich mich jetzt damit so viel beschäftige auf einer akademischen Ebene, glaube ich, dass die Musik ein bisschen weniger emotional geworden ist für mich. Das finde ich schon schade“, sagt Len.

Heute spielt Len in verschiedenen Bands und bewegt sich dabei zwischen verschiedenen Genres – von Bavarian Math Punk über Techno-Jazz und arabisch beeinflussten Jazz bis zu Folk. Dadurch würde er sich selbst auch nicht als „reinen Jazzmusiker“ bezeichnen. Sein derzeitiges Hauptprojekt, Nice Inc., etwa schlägt mit Bavarian Math Punk deutlich punkige Töne an.

Len erzählt, dass ihm manchmal der Ausgleich zur Musik fehle. „Manchmal bin ich draußen unterwegs und höre Musik und merke, dass ich gerade gar keinen Bock habe, Musik zu hören“, sagt er. „Dann setze ich die Kopfhörer ab und merke, wie schön die Außenwelt eigentlich sein kann, wenn man nicht immerzu in seiner Musik-Bubble unterwegs ist.“