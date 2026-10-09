Roadtrip Zwischen Welten Sommer für Sommer fahren Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln per Auto in die Türkei – Tausende Kilometer weit, oft über 30 Stunden lang. Unsere Autorin hat sich bei Familie Türkmenli auf die Rückbank gesetzt – und unterwegs viel über Heimat gelernt. Roadtrip Zwischen Welten Sommer für Sommer fahren Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln per Auto in die Türkei – Tausende Kilometer weit, oft über 30 Stunden lang. Unsere Autorin hat sich bei Familie Türkmenli auf die Rückbank gesetzt – und unterwegs viel über Heimat gelernt. Simone Kamhuber 15. Oktober 2026 | Lesezeit: 12 Min. 10.45 Uhr Schnaitsee, 70 Kilometer östlich von München Bitte aktivieren Sie JavaScript.