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Roadtrip

Zwischen Welten

Sommer für Sommer fahren Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln per Auto in die Türkei – Tausende Kilometer weit, oft über 30 Stunden lang. 

Unsere Autorin hat sich bei Familie Türkmenli auf die Rückbank gesetzt – und unterwegs viel über Heimat gelernt.

Roadtrip

Zwischen Welten

Sommer für Sommer fahren Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln per Auto in die Türkei – Tausende Kilometer weit, oft über 30 Stunden lang. 

Unsere Autorin hat sich bei Familie Türkmenli auf die Rückbank gesetzt – und unterwegs viel über Heimat gelernt.

Simone Kamhuber
15. Oktober 2026 | Lesezeit: 12 Min.

10.45 Uhr

Schnaitsee, 70 Kilometer östlich von München

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