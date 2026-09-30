Wer fängt die Kinder auf, die durchs Netz fallen?

Manche klingeln schon um 18.30 Uhr. Bevor sich die Tür überhaupt für sie auftut, und mit ihr die Chance auf einen Schlafplatz. Sie trippeln vor dem Eingang, schauen die Hauswand hoch, als könnten sie so die Zeit überlisten, rauchen noch eine und klingeln wieder, 18.55 Uhr. Dann poltern sie endlich in den zweiten Stock, an diesem weißen Schild vorbei, auf dem steht: SleepIn. Notschlafstelle für wohnungslose Jugendliche und junge Erwachsene. Ein paar sind high, viele werden es noch.