Das Westjordanland ist ein Flickenteppich, auf dem man ständig Grenzen überquert. Der Isra­eli Harel Mintzer braucht aber keinen Pass, wenn er in die Nähe der zweitgrößten palästinensischen Stadt Nablus fährt. Er nimmt die Straße Nummer fünf, sie führt von Tel Aviv nach Ariel und weiter in Richtung Osten nach Nablus, dann bis zur jordanischen Grenze. Die Straße gehört zur Zone C, Autos mit Kennzeichen der palästinensischen Autonomiebehörde aus der Zone A dürfen sie nicht befahren. Die Straße wurde erst kürzlich weiter ausgebaut, weil es Israelis nach dem Überfall der Hamas am 7. Okto­ber 2023 zu gefährlich erschien, die alte Straße über paläs­tinensische Dörfer durch die Zone B zu nehmen, in der sowohl Palästinenser als auch Israelis wohnen, arbeiten und fahren dürfen. Immer wieder wurden dort Autos mit israelischen Kennzeichen mit Steinen beworfen oder sogar beschossen. Harel Mintzer ist Kaufmann.