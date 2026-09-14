»Wer singt, hat im Leben ein paar Flügel mehr«

Hamburg-Blankenese, das Treppenviertel. Ein Haus hingewürfelt wie ein Zuckerstück. Hier wohnt Rolf Zuckowski seit mehr als fünfzig Jahren. Im Erdgeschoss: das Arbeitszimmer. Ein Schreibtisch, zwei Gitarren, Fotos von Auftritten, Erinnerungen, wohin man blickt. Fürs Interview geht Zuckowski nach oben ins Wohnzimmer, wo er so viele Lieder für seine Kinder schrieb und sie zu Liedern für alle Kinder machte: »Die Jahresuhr«, »Stups, der kleine Osterhase«, »Wie schön, dass du geboren bist« … Seine Frau Monika Zuckowski bringt Kaffee und Plätzchen aus jener Küche, die in der Weihnachtsbäckerei ein Denkmal bekam. Und dann geht’s los. Fast drei Stunden lang wird Rolf Zuckowski mit dieser Stimme sprechen, die man so gut kennt: offen, nachdenklich, konzentriert.