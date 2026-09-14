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Rolf Zuckowski im Interview

»Wer singt, hat im Leben ein paar Flügel mehr«

Rolf Zuckowski hat Generationen von Kindern mit seiner Musik begleitet. Aber wer ist er als Mensch, als Vater, als Musiker?

Wenige Monate vor seinem 80. Geburtstag: ein Interview über frühe Rockstarträume, die eine Frau im Publikum und die Frage, warum Streaming für manche Künstler eben doch ein Segen sein kann.

Rolf Zuckowski im Interview

»Wer singt, hat im Leben ein paar Flügel mehr«

Rolf Zuckowski hat Generationen von Kindern mit seiner Musik begleitet. Aber wer ist er als Mensch, als Vater, als Musiker?

Wenige Monate vor seinem 80. Geburtstag: ein Interview über frühe Rockstarträume, die eine Frau im Publikum und die Frage, warum Streaming für manche Künstler eben doch ein Segen sein kann.

Interview von Annabel Dillig, Fotos von Julia Sang Nguyen
17. September 2026 | Lesezeit: 18 Min.

Hamburg-Blankenese, das Treppenviertel. Ein Haus hingewürfelt wie ein Zuckerstück. Hier wohnt Rolf Zuckowski seit mehr als fünfzig Jahren. Im Erdgeschoss: das Arbeitszimmer. Ein Schreibtisch, zwei Gitarren, Fotos von Auftritten, Erinnerungen, wohin man blickt. Fürs Interview geht Zuckowski nach oben ins Wohnzimmer, wo er so viele Lieder für seine Kinder schrieb und sie zu Liedern für alle Kinder machte: »Die Jahresuhr«, »Stups, der kleine Osterhase«, »Wie schön, dass du geboren bist« … Seine Frau Monika Zuckowski bringt Kaffee und Plätzchen aus jener Küche, die in der Weihnachtsbäckerei ein Denkmal bekam. Und dann geht’s los. Fast drei Stunden lang wird Rolf Zuckowski mit dieser Stimme sprechen, die man so gut kennt: offen, nachdenklich, konzentriert.

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