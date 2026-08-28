mode der saison
Mehr Farbe, bitte!
Poloshirt von GRANDEXPORT.
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Rotes Fransenkleid von Akris. Loafers von Celine.
Rotes Fransenkleid von Akris. Loafers von Celine.
Gemustertes Kleid von Celine. Pumps aus Neopren, von Loewe.
Gemustertes Kleid von Celine. Pumps aus Neopren, von Loewe.
Strickcardigan, Schal, Satinrock, geblümte Strümpfe und Pumps mit Perlenbesatz, alles von PRADA.
Strickcardigan, Schal, Satinrock, geblümte Strümpfe und Pumps mit Perlenbesatz, alles von PRADA.
Oberteil und weit ausgestellter Plissee-Rock von Erdem. Darunter ein Longsleeve von Edeline Lee. Pumps von Loewe.
Oberteil und weit ausgestellter Plissee-Rock von Erdem. Darunter ein Longsleeve von Edeline Lee. Pumps von Loewe.
Grüner Mantel von Balenciaga. Rollkragenoberteil von Loewe. Plissee-Oberteil und Hose von ISSEY MIYAKE. Darüber ein Reifrock von Edeline Lee. Pumps von Loewe.
Grüner Mantel von Balenciaga. Rollkragenoberteil von Loewe. Plissee-Oberteil und Hose von ISSEY MIYAKE. Darüber ein Reifrock von Edeline Lee. Pumps von Loewe.
Orangefarbener Rollkragenpullover von LOEWE. Plissee-Oberteil von ISSEY MIYAKE.
Orangefarbener Rollkragenpullover von LOEWE. Plissee-Oberteil von ISSEY MIYAKE.
Karierter Mantel mit aufblasbaren Luftkammern und Pumps, beides von Loewe. Leggings von Balenciaga.
Karierter Mantel mit aufblasbaren Luftkammern und Pumps, beides von Loewe. Leggings von Balenciaga.
Poloshirt von GrandExport. Voluminöse, ausgestellte Jeans von Dior. Schuhe von Erdem.
Poloshirt von GrandExport. Voluminöse, ausgestellte Jeans von Dior. Schuhe von Erdem.