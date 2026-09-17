SZ-Magazin
Illustration: Sebastian König
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25 Fragen für Männer

Finden Sie, der Feminismus geht heute zu weit?

17. September 2026
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Über Männer wird viel diskutiert. Aber wie sehen sie sich selbst? 

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25 Fragen an Männer: über Macht, Begehren und den Umgang mit Frauen.

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01. Finden Sie, der Feminismus geht heute zu weit?

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