Illustration: Sebastian König Illustration: Sebastian König 25 Fragen für Männer Finden Sie, der Feminismus geht heute zu weit? 17. September 2026 Bitte drehen Sie Ihr Gerät Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen Über Männer wird viel diskutiert. Aber wie sehen sie sich selbst? Bitte drehen Sie Ihr Gerät Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen 25 Fragen an Männer: über Macht, Begehren und den Umgang mit Frauen. Bitte drehen Sie Ihr Gerät Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen Bitte drehen Sie Ihr Gerät Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen 01. Finden Sie, der Feminismus geht heute zu weit? Bitte drehen Sie Ihr Gerät Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen Bitte aktivieren Sie JavaScript.