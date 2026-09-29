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Selbstoptimierung

Vom Leiden und Lasern – wie es ist, als stark behaarte Frau zu leben

Wegen der Hormonstörung PMOS hatte unsere Autorin zeitlebens viel dunklen Flaum, auch im Gesicht.

Sie wurde schon als Kind am ganzen Körper gewaxt. Heute geht es schmerzfreier, aber sie fragt sich: Ist Haarentfernung wirklich die Lösung?

Sich für das Rasieren zu entscheiden und riesige Angst davor zu haben, es nicht zu tun, sind nicht dieselbe Art von Freiheit.

Selbstoptimierung

Vom Leiden und Lasern – wie es ist, als stark behaarte Frau zu leben

Wegen der Hormonstörung PMOS hatte unsere Autorin zeitlebens viel dunklen Flaum, auch im Gesicht.

Sie wurde schon als Kind am ganzen Körper gewaxt. Heute geht es schmerzfreier, aber sie fragt sich: Ist Haarentfernung wirklich die Lösung?

Sich für das Rasieren zu entscheiden und riesige Angst davor zu haben, es nicht zu tun, sind nicht dieselbe Art von Freiheit.

Von Kashaf Sohail
29. September 2026 | Lesezeit: 10 Min.

Mein Name ist Kashaf. Doch als die Haare in meinem Gesicht in der Schulzeit dunkler und sichtbarer wurden, fingen Mitschüler an, mich stattdessen Kashif zu nennen – in Pakistan, wo ich zur Schule ging, die männliche Version meines Namens. Anscheinend hatte ich zu viel Behaarung, um ordnungsgemäß als Mädchen zu gelten. In diesem Alter fehlte mir der Wortschatz für das, was in und mit meinem Körper passierten: Hormone, Hirsutismus (hormonabhängige Behaarung bei Frauen) und Körperpolitik. Ich verstand nur, dass mit meinem Körper anscheinend etwas falsch war und alle anderen es sehen konnten.

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