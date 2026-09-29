Mein Name ist Kashaf. Doch als die Haare in meinem Gesicht in der Schulzeit dunkler und sichtbarer wurden, fingen Mitschüler an, mich stattdessen Kashif zu nennen – in Pakistan, wo ich zur Schule ging, die männliche Version meines Namens. Anscheinend hatte ich zu viel Behaarung, um ordnungsgemäß als Mädchen zu gelten. In diesem Alter fehlte mir der Wortschatz für das, was in und mit meinem Körper passierten: Hormone, Hirsutismus (hormonabhängige Behaarung bei Frauen) und Körperpolitik. Ich verstand nur, dass mit meinem Körper anscheinend etwas falsch war und alle anderen es sehen konnten.