Sagen Sie jetzt nichts
Wie enttäuscht sind Sie vom Kommunismus, Wolf Biermann?
Geboren 15. November 1936 in Hamburg
Beruf Liedermacher und Dichter
Ausbildung Studium der Mathematik und Philosophie an der Humboldt-Universität in Ost-Berlin
Status Nur wer sich ändert, bleibt sich treu
Bei Wolf Biermann ist alles eins doller. Er ist lauter und leiser als andere, gröber und zärtlicher, lustiger und trauriger, so hat er es auch mal in einem Interview gesagt: »Die Amplitude ist größer als normal.«
Biermann nennt sich selbst Biermann und erzählt oft vom Glück, das er hatte. Vom Glück, zwischen zwei Haftstrafen des Vaters (der Jude und Kommunist war und im Februar 1943 in Auschwitz ermordet wurde) gezeugt worden zu sein.
Vom Glück, überlebt zu haben, weil die Mutter mit ihm beim nächtlichen Luftangriff auf Hamburg in den Kanal sprang und hindurchschwamm.
Vom Glück, in der DDR, in die er mit 16 freiwillig und voller Idealismus ging, wegen seiner systemkritischen Texte Berufsverbot bekommen und dann in Köln 1976 ein Jahrhundertkonzert gegeben zu haben, vier Stunden dauerte es – weil er endlich singen durfte.
Vom Glück, nach seiner Ausbürgerung aus der DDR die Frau kennengelernt zu haben, nach der er 46 Jahre lang gesucht hatte. Es ist ein bewegtes Leben, und er bewegt sich immer noch, so wurde er vom Kommunisten zum Anti-Kommunisten und CDU-Wähler.
Gerade ist ein Film zu Ehren seines neunzig Jahre langen Lebens ins Kino gekommen, der heißt natürlich auch einfach Biermann. Darin bringt er sein Alter auf den Punkt: »Ich werde immer besser, immer klüger und immer schwächer.«
Wie enttäuscht sind Sie vom Kommunismus?
Als Sie ausgebürgert wurden, protestierten viele und wurden teils schwer bestraft. Wie ging es Ihnen damit?
Was löst das Wort »Zersetzung« in Ihnen aus?
Sie nennen Menschen, die nie aufbegehren, »Allesmitmacher«. Wie begegnen Sie denen?
Auf einer Skala von eins bis zehn, wie verletzlich sind Sie?
Wenn Sie in den Spiegel schauen und Ihnen gefällt, was Sie sehen, wie gucken Sie dann?
Und wenn es Ihnen nicht gefällt?
Woran glauben Sie heute?
Die Schäden, die eine Diktatur in den Menschen anrichtet, wie würden Sie die beschreiben?
Wenn jemand sagt, »singen kann er ja nicht, aber diese Power«, wie reagieren Sie?