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Foto: Axel Martens
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Auf welches Ritual schwören Sie im Studio, Paul Banks?

29. Oktober 2026
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Der britische Musiker im Interview ohne Worte über Punk, seine Lieblingsbeschäftigung als Kind und die Gründe für seinen Umzug von New York nach Berlin.

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Geboren 3. Mai 1978 in Clacton-on-Sea, England

Beruf Sänger, Musiker

Ausbildung Studium Anglistik und Vergleichende Literaturwissenschaft an der New York University

Status Bleibt dran

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So leger gekleidet wie auf diesen Fotos sieht man Paul Banks selten. Zur festen Garderobe des Musikers gehören eigentlich dunkelgraue bis schwarze Anzüge, oft maßgeschneidert, mit Hemd und Krawatte. Banks trägt sie bei Auftritten mit seiner Band Interpol, auf roten Teppichen, bei Fototerminen.

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Dem Magazin GQ sagte er mal, er ziehe sich für Konzerte so chic an, weil er die Musik als einen Job verstehe, und der sei ihm wichtig. Schließlich habe er auch Jobs machen müssen, die er gehasst habe. Zum Beispiel Journalist.

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Auf welches Ritual schwören Sie im Studio?

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Was ist sehr Punk an Ihnen?

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Stattdessen wollte Banks Musiker werden, seit er 1994 mit 15 auf einem Konzert von Nirvana in Madrid in der ersten Reihe stand. Ein paar Jahre später trat er der Band seines Freundes Daniel Kessler bei: Interpol.

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Benannt war sie nach der internationalen Kriminalpolizei, musikalisch fanden Banks und seine Bandkollegen Inspiration im Post-Punk. Sie präsentierten schwere, mystische Songs, Banks sang mit tiefer Bariton-Stimme und spielte Gitarre. Gleich ihr erstes Album Turn On the Bright Lights von 2002 war ein Erfolg.

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Knapp 25 Jahre später scheint Banks seines Jobs, der Musik, noch lange nicht überdrüssig zu sein. Im August haben Interpol ihr achtes Album veröffentlicht, gerade gibt die Band Konzerte in Deutschland. Für Banks ist das eine vertraute Umgebung: Er lebt mit Frau und Kindern in Berlin.

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Sie sind von New York nach Berlin gezogen. Was ist an Berlin besser als an New York?

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Wie sehen Sie mit etwas geografischen Abstand gerade die USA?

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Was war Ihre Lieblingsbeschäftigung als Kind?

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Und wie sind Sie als Vater?

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Sie machen gerne Schattenboxen. Wie können wir uns das vorstellen?

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Vor allem am Anfang ist Interpol ausschließlich in Anzügen aufgetreten — wie fühlen Sie sich, wenn Sie einen Anzug tragen?

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Was ist für sie der schönste Klang oder das schönste Geräusch der Welt?

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Sie sind als Kind oft umgezogen — wodurch haben Sie sich zu Hause gefühlt?

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Projektteam
Fotos Axel Martens
Text Trisha Balster
Digitales Storytelling Analisa Eller, Lea Sophie Fetköter
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