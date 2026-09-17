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Theater oder Film: Wo fühlen Sie sich eigentlich wohler, Oliver Masucci?
Geboren 6. Dezember 1968 in Stuttgart
Beruf Schauspieler
Ausbildung Gymnasium in Bonn, Studium an der Hochschule der Künste Berlin
Status Er ist immer noch da
Es ist ja immer noch ein bisschen schräg, dass die meisten Menschen diesen Mann, einen profilierten Theater- und Filmschauspieler, als Quatsch-Version von Adolf Hitler kennengelernt haben.
Aber was will man machen, die Komödie Er ist wieder da zog 2,4 Millionen Zuschauer ins Kino, der Halbitaliener Masucci, der Hitler kein bisschen ähnlich sieht, rrrrrollte und rrrrröhrte sich wacker durch die Dialoge, ein Riesenerfolg.
Dass er zuvor Ensemblemitglied unter anderem am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, an den Münchner Kammerspielen und am Wiener Burgtheater war, ging dabei ein bisschen unter. Aber Masucci trennt da ohnehin nicht so streng.
Mal spielt er Ugly Joe in einem Winnetou-Fernsehfilm, mal den Großkünstler in Florian Henckel von Donnersmarcks Werk ohne Autor, mal Rainer Werner Fassbinder in Oskar Roehlers Biopic Enfant Terrible (was ihm den Deutschen Filmpreis eintrug).
Seinen vielleicht stärksten Auftritt hatte er als moralisch fragwürdiger Lebenskünstler in der vielgerühmten Netflix-Serie Dark – noch so ein Riesenerfolg.
Also auf zum nächsten Hakenschlag: Gerade ist in den Kinos Adams Acht angelaufen, in dem Film spielt Masucci den Rudertrainer Karl Adam, unter dessen Anleitung der Deutschland-Achter 1960 bei den Olympischen Spielen in Rom überraschend die Goldmedaille holte.
Theater oder Film: Wo fühlen Sie sich eigentlich wohler?
Waren Sie ein liebes Kind oder ein wilder Bub?
Ihr Vater ist Neapolitaner. Wie viel Süditalien steckt in Ihnen?
Ganz ehrlich: Haben Sie die Handlung der Serie Dark komplett verstanden?
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Sie können harte Rollen gut – gibt es auch im wahren Leben einen Oliver Masucci, der einem Angst machen kann?
Wo gehen wir alle hin, wenn wir nicht mehr sind?
Sind Sie ein guter Tänzer?
Capuccino nach 13 Uhr?
Bitte mal Oliver Masucci nach viel Champagner spätabends auf der Filmfeier.