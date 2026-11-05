SZ-Magazin

Sagen Sie jetzt nichts

Eine überraschende Fähigkeit von Ihnen, Bodo Wartke?

29. Oktober 2026
Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen

Mit einem Rap über Rhabarber wurde er zur Internetsensation. Der Musiker und Kabarettist im Interview ohne Worte über missglückte Wortspiele und seine nachdenkliche Seite.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen

Geboren 21. Mai 1977 in Hamburg

Beruf Musikkabarettist

Ausbildung Musikstudium auf Lehramt in Berlin, Mainzer Akademie für Musik und Poesie

Status Rhabarberstar

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen

Lesen Sie mal schnell laut vor: In der Stadt gab es auch ein paar Barbaren, die hatten von Barbaras Rhabarberbar erfahren, und da sie fortan jeden Tag bei Barbara waren, nannte man sie bald die Rhabarberbar-Barbaren.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen

Die Wenigsten können solche Zungenbrecher fehlerfrei aufsagen. Bodo Wartke kann. Sogar so gut, dass er daraus zusammen mit dem Musiker Marti Fischer vor drei Jahren einen gigantischen Internet-Hit zauberte (50 Millionen Tiktok-Aufrufe, unzählige Imitationen und Fanvideos weltweit).

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen

Wartke liebt Wortkaskaden, er ist ein Klavierkabarettist der ganz alten Schule. Nicht so abgedreht wie Helge Schneider, nicht so böse wie Georg Kreisler, im Grunde überhaupt nicht böse, sondern, wenn man ihm denn irgendetwas vorwerfen wollte, eher ein bisschen sehr nett.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen

Wartke singt fein gedichtete Lieder über die Liebe, das Leben und den Tod, mitunter auch sehr ernst gemeint. Seine Auftritte füllen die größten Hallen, er hat praktisch jeden Kabarettpreis gewonnen, den es in Deutschland gibt, zudem schreibt er Theaterstücke und widmet sich klassischer Musik.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen

Ein Hauch von Bildungsbürgerschwiegersohntraum? Joa. Und? Seit 30 Jahren ist der Mann schon unterwegs, das feiert er zu Recht mit einem Jubiläumskonzert am 16. November in der Jahrhunderthalle Frankfurt – längst ausverkauft, wird aber auch gestreamt.

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen

Ab und zu singen Sie auch sehr nachdenkliche Lieder – welcher Bodo Wartke ist realer, der ernste oder der lustige?

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen

Wie dürfen wir Sie uns beim Texten vorstellen?

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen

Einverstanden, wenn manche Sie als sympathischen Nerd bezeichnen?

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen

Haben Sie Ihre Songs so gut drauf, dass Sie sie auch im Handstand könnten?

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen

Manchmal auch leise Aua-Momente beim Rückblick auf frühere Wortspiele?

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen

Gibt es etwas, worin Sie ausgesprochen schlecht sind?

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen

Sie haben Musik studiert. Würden Sie sich auch als Pianist mit klassischem Repertoire auf die Bühne trauen?

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen

Ein Musikinstrument, das Sie wahnsinnig gern beherrschen würden?

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen

Barbararhabarberbarba ... äh - im Ernst: Wie merken Sie sich das alles?

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen

Wann können wir mit einem Heavy-Metal-Programm von Ihnen rechnen?

Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Projektteam
Fotos Marcus Hoehn
Text Max Fellmann
Digitales Storytelling Lisa Hingerl, Lea Sophie Fetköter
Bitte drehen Sie Ihr Gerät
Verwenden Sie Ihr Gerät im Hochformat, um die Inhalte korrekt anzuzeigen
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster
Bitte vergrößern Sie Ihr Browserfenster, um die Inhalte korrekt anzuzeigen