Sagen Sie jetzt nichts
Eine überraschende Fähigkeit von Ihnen, Bodo Wartke?
Geboren 21. Mai 1977 in Hamburg
Beruf Musikkabarettist
Ausbildung Musikstudium auf Lehramt in Berlin, Mainzer Akademie für Musik und Poesie
Status Rhabarberstar
Lesen Sie mal schnell laut vor: In der Stadt gab es auch ein paar Barbaren, die hatten von Barbaras Rhabarberbar erfahren, und da sie fortan jeden Tag bei Barbara waren, nannte man sie bald die Rhabarberbar-Barbaren.
Die Wenigsten können solche Zungenbrecher fehlerfrei aufsagen. Bodo Wartke kann. Sogar so gut, dass er daraus zusammen mit dem Musiker Marti Fischer vor drei Jahren einen gigantischen Internet-Hit zauberte (50 Millionen Tiktok-Aufrufe, unzählige Imitationen und Fanvideos weltweit).
Wartke liebt Wortkaskaden, er ist ein Klavierkabarettist der ganz alten Schule. Nicht so abgedreht wie Helge Schneider, nicht so böse wie Georg Kreisler, im Grunde überhaupt nicht böse, sondern, wenn man ihm denn irgendetwas vorwerfen wollte, eher ein bisschen sehr nett.
Wartke singt fein gedichtete Lieder über die Liebe, das Leben und den Tod, mitunter auch sehr ernst gemeint. Seine Auftritte füllen die größten Hallen, er hat praktisch jeden Kabarettpreis gewonnen, den es in Deutschland gibt, zudem schreibt er Theaterstücke und widmet sich klassischer Musik.
Ein Hauch von Bildungsbürgerschwiegersohntraum? Joa. Und? Seit 30 Jahren ist der Mann schon unterwegs, das feiert er zu Recht mit einem Jubiläumskonzert am 16. November in der Jahrhunderthalle Frankfurt – längst ausverkauft, wird aber auch gestreamt.
Ab und zu singen Sie auch sehr nachdenkliche Lieder – welcher Bodo Wartke ist realer, der ernste oder der lustige?
Wie dürfen wir Sie uns beim Texten vorstellen?
Einverstanden, wenn manche Sie als sympathischen Nerd bezeichnen?
Haben Sie Ihre Songs so gut drauf, dass Sie sie auch im Handstand könnten?
Manchmal auch leise Aua-Momente beim Rückblick auf frühere Wortspiele?
Gibt es etwas, worin Sie ausgesprochen schlecht sind?
Sie haben Musik studiert. Würden Sie sich auch als Pianist mit klassischem Repertoire auf die Bühne trauen?
Ein Musikinstrument, das Sie wahnsinnig gern beherrschen würden?
Barbararhabarberbarba ... äh - im Ernst: Wie merken Sie sich das alles?
Wann können wir mit einem Heavy-Metal-Programm von Ihnen rechnen?