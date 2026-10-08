Die Gewinnerin des Buchpreises Shida Bazyar im Interview ohne Worte über die Schönheit der persischen Sprache, ihre stärkste Kindheitserinnerung und Schmerzen beim Schreiben.

Sagen Sie jetzt nichts
Hat die Buchbranche ein Mansplaining-Problem, Shida Bazyar?
Geboren 1988 in Hermeskeil, Rheinland-Pfalz
Beruf Schriftstellerin
Ausbildung Literarisches Schreiben an der Universität Hildesheim
Status Stimme der Stunde
Shida Bazyar stürmt nicht auf die große Bühne. Sie bleibt zunächst am Rand stehen. Will genau wissen, was ihre Rolle ist. Die Fragen, die ihr gestellt werden, bespricht sie gewissenhaft mit dem Fotografen: Welche Geste könnte als Antwort passen? Sie will, dass es gut wird.
Und je länger diese Fotoaufnahmen für Sagen Sie jetzt nichts dauern, desto entschiedener und stärker wird ihr Auftritt. Der Fotograf sagt hinterher, er habe selten einen so angenehmen Termin erlebt.
Auf eine ganz ähnliche Weise erzählt Bazyar auch. Sie sieht genau hin. Beschreibt präzise. Hat einen hohen stilistischen Anspruch und eine besondere Nähe zu ihren Figuren. Ihr neuer Roman Die Lücken spielt in dem erfundenen Ort Heimesbach, der Bazyars tatsächlichem Geburtsort Hermeskeil im Hunsrück nachempfunden ist.
Dorthin waren ihre Eltern, überzeugte Kommunisten, 1987 vor dem iranischen Regime geflohen. In ihrem Buch erzählt Bazyar von Nationalsozialisten und Mitläufern und von ihren jüdischen Opfern. Aber der Ort der Vertreibung wird Jahrzehnte später auch zu einem Ort der Zuflucht: Zwei Familien aus dem Iran suchen hier ein neues Zuhause.
Kein aktueller Roman führt so unmittelbar in die Debatten unserer Gegenwart. Völlig zu Recht hat Shida Bazyar dafür den diesjährigen Deutschen Buchpreis gewonnen.
Wie fühlt sich die persische Sprache an?
Und wie die deutsche?
Was haben Sie an der Uni Hildesheim über das Schreiben gelernt?
Hat die Buchbranche ein Mansplaining-Problem?
Wo schmerzt die Arbeit am meisten?
Was machen Sie, um nach der Arbeit runterzukommen?
Wie ist es, mit zwei älteren Schwestern aufzuwachsen?
Ihre stärkste Erinnerung an Ihre Kindheit?
Ihre Eltern sind sehr links: Können Sie die »Internationale« singen?
Träumen Sie von Ihren eigenen Romanfiguren?