Was ist das Beste am Jungsein, Lea Drinda?

Drinda selbst wuchs am Bodensee auf, verbrachte aber viel Zeit in Spanien, von dort stammt ihre Mutter. In Spanien sei sie ganz anders als in Deutschland, sagte Drinda dem MDR, lauter, freier, wärmer. Hierzulande sei sie eher streng und kühl. Beide Seiten ihrer Persönlichkeit versuche sie zu verstehen, sie glaubt, ihrem Spiel habe das nur geholfen.

