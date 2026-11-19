Verwackelte Bilder und Blicke in schwindelerregende Tiefen – der Adrenalinkick auf dem sicheren Sofa mag einer der Gründe für den Erfolg der Serie sein. Knapp 20 Millionen Abrufe zählt sie in der ARD-Mediathek. Die ersten zwei Staﬀeln sind online verfügbar, die dritte kommt 2027.