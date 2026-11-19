Sagen Sie jetzt nichts
Was ist der schlimmste Fehler beim Wandern?
Geboren 11. Januar 2004 in Grainau (Simon Preibisch), 28. Juni 1986 in Berchtesgaden (Lukas Wurm)
Beruf Intensivpfleger (Preibisch), Kaminkehrer (Wurm)
Ausbildung Ehrenamtliche Bergretter der Bergwacht Bayern
Status Ehrenmänner
Mit dem Herbst endet die Wandersaison, doch die Bergretter Simon Preibisch und Lukas Wurm stehen natürlich auch im Winter bereit.
In der ARD- Dokuserie In höchster Not – Bergretter im Einsatz kann man ihnen und ihren Kameraden der bayerischen Bergwachten Ramsau, Grainau und Bad Reichenhall dabei zusehen, wie sie Wanderer und Hunde aus Gletscherspalten und nächtlichen Schneestürmen befreien.
Die Retter tragen Bodycams und 360-Grad-Kameras am Helm oder an Fahrzeugen und nehmen das Publikum mit in unwegsames Gelände, in Fels und Eis und Hitze.
Verwackelte Bilder und Blicke in schwindelerregende Tiefen – der Adrenalinkick auf dem sicheren Sofa mag einer der Gründe für den Erfolg der Serie sein. Knapp 20 Millionen Abrufe zählt sie in der ARD-Mediathek. Die ersten zwei Staﬀeln sind online verfügbar, die dritte kommt 2027.
Die Retter machen ihren Job ehrenamtlich, bescheiden und mit stoischer Gelassenheit. Alles urbayerische Originale, fürs hochdeutsche Publikum laufen Untertitel mit.
»Alles gut, Marie«, sagt einer im tiefsten Winter zu einer Wanderin in Not: »Solange du zitterst, bist du noch am Leben.« Auf Instagram werden sie dafür von Fans wie Idole verehrt.
Wie sie das finden? Darauf zucken Preibisch und Wurm nur mit den Schultern. Es gibt Wichtigeres. Leben retten zum Beispiel.
Die Bergretter auf Hochdeutsch. Wäre das mal was?
Woher nehmen Sie bei Einsätzen Ihre Gelassenheit?
Sind Sie eigentlich schwindelfrei?
Wohin geht’s im Urlaub – Berge oder Meer?
Welches Körperteil ächzt nach einem Einsatz am meisten?
Wie riecht Ihr T-Shirt nach einem langen Arbeitstag?
Was ist gefährlicher: Panik oder Selbstüberschätzung?
Wie sieht man aus, wenn man vermitteln will, dass alles unter Kontrolle ist?
Haben Sie auch manchmal Angst?