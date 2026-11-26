Sagen Sie jetzt nichts
Was können Zeichnungen, was Worte nicht können?
Geboren 26. Juli 1977 in München
Beruf Comic-Zeichnerin/-Autorin
Ausbildung Illustrationsstudium an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Status Voll im Bild
Es sitzt immer noch in verblüffend vielen Köpfen der Gedanke fest, Comics seien nur etwas für Kinder. Erwachsene lesen doch Bücher. Ohne Bilder.
Das ist natürlich ein blödes Vorurteil und eigentlich seit Jahrzehnten überholt, trotzdem tut sich der Comic als Kunstform immer noch schwer.
Barbara Yelin begegnet dem Vorurteil pragmatisch – sie hat gar nichts dagegen, sich an Kinder zu richten, denn sie weiß, dass sie mit ihrer Arbeit auch schwere Stoffe vermitteln kann. Besser, als es trockene Geschichtsbücher können.
In ihrem Buch But I Live zeichnete sie die Lebensgeschichte einer Holocaust-Überlebenden nach, in der Graphic-Novel-Biografie Die Giehse. Ein Leben für das Theater 1898–1975 widmete sie sich dem nicht immer leichten Leben der Schauspielerin Therese Giehse.
Fiktionales Erzählen ist nicht so Yelins Metier, lieber wühlt sie sich durch Archive und recherchiert die historischen Hintergründe ihrer Themen.
Seit dem Sommer hat Yelin eine Comic-Professur an der Merz-Akademie in Stuttgart inne, im Cartoonmuseum Basel läuft vom 28. November bis 7. März die große Ausstellung Barbara Yelin – Wort zu Bild.
Und wer das mit dem Wert der Comics immer noch anzweifeln sollte: Gerade hat Barbara Yelin ein knappes Jahr in Rom in der berühmten Villa Massimo verbracht – mit einem staatlichen Stipendium für Literatur.
Was sagen Sie jemandem, der Comics für Kinderkram hält?
Was tun Sie mit Bildern, die einfach nichts geworden sind?
Die Fotos hier macht Ihr Lebensgefährte. Ihr Gefühl dabei?
Wie erklären Sie mit den Händen, wie im Comic ein Panel auf das nächste folgt?
Sie sind Deutschlands erste Professorin für Comics und Comicforschung. Ist so ein Titel auch eine Verantwortung?
Wie sehen Sie aus, wenn Sie eine Nacht durchgezeichnet haben?
Zeichnen Sie auch in Gedanken?
Ihr Blick auf die Welt?
Was halten Sie von den Möglichkeiten der generativen KI?