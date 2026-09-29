Sagen Sie jetzt nichts
Wie mutig sind Sie, Shaun das Schaf?
Geboren 24. Dezember 1995 in Großbritannien
Beruf Schaf
Ausbildung Unbekannt
Status Leittier
Dieses Schaf meint es meistens gut und stiftet dann trotzdem Chaos – ob Shaun mit seiner Herde auf dem Bauernhof »Mossy Bottom« Skateboard fährt, gegen einen Stier kämpft, einem Alien hilft oder versucht, einen Schluckauf loszuwerden. Verfolgen kann man seine Abenteuer seit 2007 in der Serie Shaun das Schaf.
Seinen ersten Auftritt hatte er schon 1995, im Wallace-&-Gromit-Kurzfilm Unter Schafen. Mittlerweile hat es Shaun für ein Schaf ziemlich weit gebracht: Die Serie wurde in mehr als 170 Ländern ausgestrahlt und mit mehreren Emmys ausgezeichnet.
2015 kam Shaun das Schaf – Der Film in die Kinos, 2019 folgte Shaun das Schaf – UFO-Alarm, nun erscheint der Film Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld, in dem Shaun den Kürbisgarten der Schafherde retten muss.
Der Erfolg liegt sicherlich nicht nur an Shauns plüschigem Aussehen, sondern auch an der Machart und dem Humor: Alle Figuren bestehen aus einer speziellen Knetmasse und werden durch Stop-Motion-Technik animiert.
Die Animation zu den Fragen des SZ-Magazins hat das Studio ebenfalls eigens erstellt. Was dabei vielleicht geholfen hat: Auch in der Serie sind die Charaktere meistens stumm, Witze entstehen durch Mimik und Gestik. Das Einzige, was Shaun dann doch mal von sich gibt: Määäh.
Sie sind immer so mutig – braucht die Welt mehr Kühnheit?
Wovor fürchten Sie sich?
Müssten Sie mal wieder zum Scheren?
Wie akrobatisch sind Sie?
Was kann ein Schaf besser als alle anderen Tiere?
Wenn Sie einen Tag lang Bauer sein könnten, was würden Sie tun?
Würden Sie gerne mal Tee mit King Charles trinken?
Sie leben auf einer Farm. Jemals daran gedacht, in die Stadt zu ziehen?
Braucht die Welt mehr Mut?
Singen Sie uns zum Schluss noch Ihr Lieblingslied vor?