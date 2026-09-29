SZ-Magazin
Foto: Aardman und Studiocanal
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Wie mutig sind Sie, Shaun das Schaf?

23. September 2026
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Die Kult-Knetfigur im Interview ohne Worte über den Mangel an Kühnheit in der Welt, den Rollentausch mit einem Bauern und die Frage, was Schafe besser können als alle anderen Tiere.

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Geboren 24. Dezember 1995 in Großbritannien

Beruf Schaf

Ausbildung Unbekannt

Status Leittier

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Dieses Schaf meint es meistens gut und stiftet dann trotzdem Chaos – ob Shaun mit seiner Herde auf dem Bauernhof »Mossy Bottom« Skateboard fährt, gegen einen Stier kämpft, einem Alien hilft oder versucht, einen Schluckauf loszuwerden. Verfolgen kann man seine Abenteuer seit 2007 in der Serie Shaun das Schaf

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Seinen ersten Auftritt hatte er schon 1995, im Wallace-&-Gromit-Kurzfilm Unter SchafenMittlerweile hat es Shaun für ein Schaf ziemlich weit gebracht: Die Serie wurde in mehr als 170 Ländern ausgestrahlt und mit mehreren Emmys ausgezeichnet. 

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2015 kam Shaun das Schaf – Der Film in die Kinos, 2019 folgte Shaun das Schaf – UFO-Alarm, nun erscheint der Film Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld, in dem Shaun den Kürbisgarten der Schafherde retten muss.

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Der Erfolg liegt sicherlich nicht nur an Shauns plüschigem Aussehen, sondern auch an der Machart und dem Humor: Alle Figuren bestehen aus einer speziellen Knetmasse und werden durch Stop-Motion-Technik animiert.

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Die Animation zu den Fragen des SZ-Magazins hat das Studio ebenfalls eigens erstellt. Was dabei vielleicht geholfen hat: Auch in der Serie sind die Charaktere meistens stumm, Witze entstehen durch Mimik und Gestik. Das Einzige, was Shaun dann doch mal von sich gibt: Määäh.

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Sie sind immer so mutig – braucht die Welt mehr Kühnheit?

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Foto: Aardman und Studiocanal
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Wovor fürchten Sie sich?

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Müssten Sie mal wieder zum Scheren?

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Wie akrobatisch sind Sie?

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Was kann ein Schaf besser als alle anderen Tiere?

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Wenn Sie einen Tag lang Bauer sein könnten, was würden Sie tun? 

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Würden Sie gerne mal Tee mit King Charles trinken?

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Sie leben auf einer Farm. Jemals daran gedacht, in die Stadt zu ziehen?

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Braucht die Welt mehr Mut?

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Singen Sie uns zum Schluss noch Ihr Lieblingslied vor?

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Projektteam
Fotos Aardman und Studiocanal
Text Trisha Balster
Digitales Storytelling Analisa Eller, Lisa Hingerl
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