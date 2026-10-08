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Wie geht es denn so bei TikTok zu, Clara Lösel?

30. September 2026
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Die Dichterin im Interview ohne Worte über Neid unter Lyrikern, ein-Sterne-Rezensionen und die Quelle ihrer Inspiration.

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Geboren 4. Juni 1999 in Gießen

Beruf Dichterin

Ausbildung Studium Deutsch und Spanisch auf Lehramt

Status Lyrisches Ich

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Wenn einem Dichter Menschen »folgen«, hat das erst mal einen unangenehmen Beigeschmack – klingt vielleicht nach Stefan George, jedenfalls nach Ordensgemeinschaft und Messias-Denken.

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Aber die Zeiten haben sich geändert, und wer sich seit der Schulzeit nicht mehr mit Gedichten beschäftigt hat, hat vielleicht noch gar nicht daran gedacht, dass man den lyrischen Durchbruch heutzutage auch über soziale Medien erreichen kann.

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Clara Lösel hat auf Instagram fast 600 000 Follower, das ist eine beeindruckende Zahl für Lyrik, auf Tiktok zieht sie gerade nach. Aber auch ganz klassisch auf Papier läuft es – Lösels erster Gedichtband Wehe du gibst auf… hat schon 18 Auflagen geschafft.

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Mit ihren Texten tritt sie auch auf, in ausverkauften Theatern. Ihr Programm ist weit entfernt von klassischer Lesung, eher eine Mischung aus Texten und Motivationsshow, verwoben mit einem kleinen bisschen Liebe und Großgefühl. Man kann sagen, es hat sich einiges getan auf dem Feld der Lyrik. 

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Clara Lösel selbst bezeichnet sich als »Poetry Artist«. Der Begriff soll aber nichts mit den zeitweise sehr beliebten Poetry Slams zu tun haben, ihr ist wichtig, dass es da keine Missverständnisse gibt. 

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So gesehen wäre vielleicht »Dichterin« auch ein ganz guter Begriff. Gerade ist ihr neuer Band Ich dachte, sowas fühl nur ich erschienen.

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Ganz kurz für die ältere Generation: Was ist der Unterschied zwischen einem Dichter und einem Poetry Artist?

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Foto: Marcus Höhn
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Wie haben Sie geschaut, als Sie Ihren ersten Follower hatten?

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Foto: Marcus Höhn
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Woher nehmen Sie ihre Inspiration?

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Foto: Marcus Höhn
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Gibt es Neid unter Dichterkollegen? 

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Foto: Marcus Höhn
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Was tun gegen Lampenfieber vor einem Auftritt?

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Foto: Marcus Höhn
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Sie haben Deutsch und Spanisch auf Lehramt studiert — wie können wir uns die Lehrerin Clara Lösel vorstellen?

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Foto: Marcus Höhn
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Würden Sie sich als Revoluzzerin bezeichnen?

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Foto: Marcus Höhn
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Was haben Sie von Ihrem ersten Geld als Poetry Slammerin gekauft

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Foto: Marcus Höhn
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Wie haben Sie denn die Liebe so erlebt?

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Foto: Marcus Höhn
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Was tun Sie gegen Schreibblockaden? 

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Foto: Marcus Höhn
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Zum Schluss noch eine Botschaft an Ihre Ein-Stern-Amazon-Rezensenten? 

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Foto: Marcus Höhn
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Projektteam
Fotos Marcus Höhn
Text Moritz Ostertag
Digitales Storytelling Analisa Eller, Lisa Hingerl
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