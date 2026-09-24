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Wie greifen Sie am Set durch, Marie Kreutzer?

23. September 2026
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Die Regisseurin im Interview ohne Worte über ihre erste Begegnung mit Catherine Deneuve, den Song, der sie jedes Mal zum Weinen bringt und ihren Plan, das Patriarchat zu zerstören.

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Geboren 25. August 1977 in Graz

Beruf Filmregisseurin und Drehbuchautorin

Ausbildung Studium Drehbuch und Dramaturgie an der Filmakademie Wien

Status Ausrufezeichen

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Diese Lässigkeit, die sie ausstrahlt. Mit riesiger Sonnenbrille und Wuschelkopf posierte die österreichische Regisseurin Marie Kreutzer auf dem roten Teppich der diesjährigen Filmfestspiele in Cannes neben ihren Hauptdarstellerinnen Catherine Deneuve, Léa Seydoux und Jella Haase.

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Ihr neuer Film lief im Wettbewerb um die Goldene Palme. Die US-Schauspielerin Julianne Moore lobte ihn für seinen »weiblichen Blick«. Nur fünf der 22 nominierten Filme stammten von Regisseurinnen. Gentle Monster handelt von einer Pianistin, deren Mann der Pädokriminalität verdächtigt wird. Können wir einen anderen Menschen jemals wirklich kennen?

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Kreutzers vorheriger Film Corsage war ein dunkles Biopic der Kaiserin Sisi, wie man sie wohl noch nie gesehen hat: depressiv, essgestört, fluchend, an Schönheitsansprüchen zerbrechend. Nach den Dreharbeiten wurde ein Darsteller wegen des Besitzes und der Herstellung von Kinderpornografie verurteilt.

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Den Stoff für Gentle Monster hätte sie schon vorher entwickelt, sagt Kreutzer, sie habe gedacht: Jetzt erst recht. Beim Schrei-ben begleitet sie immer Musik: »Eine Songzeile kann mich zu einer Szene inspirieren.«

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Den Charakteren bastelt sie Stimmungsplaylists. Ihren rechten Mittelfinger ziert ein Ausrufezeichen-Tattoo. Es sei eine Ansage an alle, die nicht an ihre Projekte geglaubt haben.

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Wie verlief Ihre erste Begegnung mit Catherine Deneuve?

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Ihre Reaktion auf die Frage: »Schönes Drehbuch, aber wird man die Hauptfigur mögen?«

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Wie viel Arbeit steckt in Ihren Locken?

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Das Patriarchat zerstören – aber wie?

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In einem Ihrer Lieblingsfilme, Frances Ha, tanzt Greta Gerwig durch New York. Stellen Sie die Szene für uns nach?

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Zum Song First Day of My Life von Bright Eyes müssen Sie immer weinen. Dürfen wir ihn trotzdem anspielen?

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Zeigen sie uns mal Ihr Mittelfinger-Tattoo?

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Ihr Körper nach dem dritten Kaffee?

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Ihr Gesicht, wenn sie mit Ihrem Zwergpudel Tobi sprechen?

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Projektteam
Fotos Frank Bauer
Text Nele Sophie Karsten
Digitales Storytelling Lea Sophie Fetköter, Lisa Hingerl
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