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Wie greifen Sie am Set durch, Marie Kreutzer?
Geboren 25. August 1977 in Graz
Beruf Filmregisseurin und Drehbuchautorin
Ausbildung Studium Drehbuch und Dramaturgie an der Filmakademie Wien
Status Ausrufezeichen
Diese Lässigkeit, die sie ausstrahlt. Mit riesiger Sonnenbrille und Wuschelkopf posierte die österreichische Regisseurin Marie Kreutzer auf dem roten Teppich der diesjährigen Filmfestspiele in Cannes neben ihren Hauptdarstellerinnen Catherine Deneuve, Léa Seydoux und Jella Haase.
Ihr neuer Film lief im Wettbewerb um die Goldene Palme. Die US-Schauspielerin Julianne Moore lobte ihn für seinen »weiblichen Blick«. Nur fünf der 22 nominierten Filme stammten von Regisseurinnen. Gentle Monster handelt von einer Pianistin, deren Mann der Pädokriminalität verdächtigt wird. Können wir einen anderen Menschen jemals wirklich kennen?
Kreutzers vorheriger Film Corsage war ein dunkles Biopic der Kaiserin Sisi, wie man sie wohl noch nie gesehen hat: depressiv, essgestört, fluchend, an Schönheitsansprüchen zerbrechend. Nach den Dreharbeiten wurde ein Darsteller wegen des Besitzes und der Herstellung von Kinderpornografie verurteilt.
Den Stoff für Gentle Monster hätte sie schon vorher entwickelt, sagt Kreutzer, sie habe gedacht: Jetzt erst recht. Beim Schrei-ben begleitet sie immer Musik: »Eine Songzeile kann mich zu einer Szene inspirieren.«
Den Charakteren bastelt sie Stimmungsplaylists. Ihren rechten Mittelfinger ziert ein Ausrufezeichen-Tattoo. Es sei eine Ansage an alle, die nicht an ihre Projekte geglaubt haben.
Wie verlief Ihre erste Begegnung mit Catherine Deneuve?
Ihre Reaktion auf die Frage: »Schönes Drehbuch, aber wird man die Hauptfigur mögen?«
Wie viel Arbeit steckt in Ihren Locken?
Das Patriarchat zerstören – aber wie?
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