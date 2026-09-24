Ihr neuer Film lief im Wettbewerb um die Goldene Palme. Die US-Schauspielerin Julianne Moore lobte ihn für seinen »weiblichen Blick«. Nur fünf der 22 nominierten Filme stammten von Regisseurinnen. Gentle Monster handelt von einer Pianistin, deren Mann der Pädokriminalität verdächtigt wird. Können wir einen anderen Menschen jemals wirklich kennen?