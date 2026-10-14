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Welches Instrument würden Sie noch gern beherrschen, David Garrett?

15. Oktober 2026
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Der Popstar der Klassikwelt im Interview ohne Worte über seine Kritiker, das Image als Geigenrebell und die Frage, ob ein eigenes Duschgel eine gute Marketingidee war.

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Geboren 4. September 1980 als David Bongartz in Aachen

Beruf Geiger

Ausbildung Abitur in Aachen, Violinstudium an der Juilliard School, New York

Status Auf der sicheren Saite

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Man kann sich natürlich streiten über Typen wie David Garrett. Für Klassikfreunde der ganz alten Schule ist er so was wie der Antichrist, er spielt die großen Violinkonzerte, Mozart, Beethoven, Brahms, aber genauso auch Lieder von Metallica und Coldplay. 

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Er inszeniert sich wie ein Popstar, und er hat keine Angst vor Marketing-Quatsch (es gab ein David-Garrett-Duschgel). Aber er ist damit äußerst erfolgreich – und nicht der Erste, der den Job so angeht.

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Nigel Kennedy hat es schon vor 40 Jahren ähnlich gemacht, seitdem wimmelt es in der Klassikwelt von Popstars. (Und ob die Selbstinszenierung von Säulenheiligen wie Jascha Heifetz oder Yehudi Menuhin besonders unpopstarhaft war, auch darüber ließe sich streiten.)

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Immerhin lockt David Garrett Menschen in die Konzertsäle und hält die klassische Musik lebendig, auch mit seinem neuen Album Immortal – auf dem er Schumann und Rachmaninoff genauso spielt wie das Titelthema von Schindlers Liste. Kann man machen.

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Spannend wäre jetzt, ob nach all dem Pop in der Klassik irgendwann noch mal jemand kommt und die Glenn-Gould-Nische besetzt: eigenbrötlerischer Kauz, der zusammengekauert am Klavier hockt, viel zu laut mitbrummt, aber himmlisch spielt. 

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Diese Rolle könnte vielleicht wiederum die nächste Generation dazu bringen, mal in ein Klassikkonzert zu gehen.

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Sie werden als »Geigenrebell« vermarktet – bitte mal Ihr Rebellenblick?

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Angeblich haben Sie in Ihrer Jugend täglich bis zu acht Stunden geübt. Schaffen Sie das heute noch?

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Was sagen Sie Kritikern, die ihre Pop-Auftritte nicht seriös genug finden?

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Noch mal kurz zu dem Duschgel, so im Rückblick: gute Idee oder ein bisschen übertrieben?

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Welches Instrument würden Sie gern noch beherrschen?

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Sie haben schon mit vier Jahren Geige gespielt. Wie klang das für die Anderen?

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Wenn Sie sich die Welt da draußen so ansehen — trotzdem Optimist?

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Mal ehrlich: Geht es in der Klassikwelt hinter der Bühne so zu wie in der Rockwelt?

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Musik ist nicht alles — wie halten Sie sich fit?

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Projektteam
Fotos Frank Bauer
Text Max Fellmann
Digitales Storytelling Analisa Eller, Lea Sophie Fetköter
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