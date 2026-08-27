Sie befassen sich jeden Tag mit dem Holocaust. Sind Sie trotzdem Optimistin?

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27. August 2026
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Auf Instagram und TikTok klärt Susanne Siegert über Naziverbrechen auf. Was sie über ihren eigenen Geschichtsunterricht denkt und welche Videos ihr Algorithmus ausspielt, verrät sie im Interview ohne Worte.

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Geboren 24. Mai 1992 in Burghausen

Beruf Content-Creatorin, Autorin

Ausbildung Bachelor in Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, Master in Multimedia und Autorschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Status Schau dich schlau

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Susanne Siegert ist Lehrerin von Tausenden jungen Menschen. Sie unterrichtet allerdings nicht im Klassenzimmer, sondern in Sozialen Medien – über ihren Instagram- und Tiktok-Accounts steht: »Was du in der Schule NICHT über Naziverbrechen lernst«.

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Siegert spricht in kurzen Videos über Widerstand jenseits von Scholl und Stauffenberg, thematisiert Lagerbordelle und erklärt, warum früher von »KL« statt von »KZ« die Rede war. Ihre Beiträge folgen oft demselben Prinzip: schnelle Sätze, historische Fotos, Akten aus Archiven – und am Ende eine verständliche Einordnung.

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2024 bekam sie dafür den Grimme Online Award. Ein Jahr später veröffentlichte sie das Buch Gedenken neu denken, es wurde ein Bestseller.

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Die intensive Auseinandersetzung mit der NS-Zeit ergab sich aus Siegerts eigenem Leben: Mit 27 erfuhr sie, dass nur wenige Kilometer von ihrem Elternhaus die KZ-Gedenkstätte Mühldorfer Hart liegt, einst war dort ein Außenlager gewesen. Im Schulunterricht hatte sie darüber nichts erfahren.

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Siegert besuchte den Ort, recherchierte dazu, und befasste sich auch mit der Rolle ihrer Urgroßväter als Soldaten für das NS-Regime. In ihrem Buch schreibt sie, diese Auseinandersetzung mit der Vergangenheit habe die Verbrechen von Auschwitz in die Komfortzone ihres Zuhauses geholt.

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Was für Videos finden sich in Ihrem Instagram-Algorithmus?

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Wie blicken Sie auf Ihren eigenen Geschichtsunterricht zurück?

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Ihr Gesichtsausdruck, als Ihr erstes Video viral ging?

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Wie viel Mut braucht es, um sich mit der eigenen Familiengeschichte zu befassen?

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Ihre Videos schauen viele Menschen aus der Gen Z. Was macht Sie zum typischen Millennial?

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Wie würden Sie reagieren, wenn Sie mal im Bundestag sprechen könnten?

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Wie geht es Ihnen mit der Berufsbezeichnung „TikTokerin“?
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Machen „Sprachpolizei“-Kommentare Sie wütend?

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Und was bringt Sie runter?
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Projektteam
Fotos Felix Adler
Text Helena Trevisan
Digitales Storytelling Lea Sophie Fetköter, Lisa Hingerl
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