Sagen Sie jetzt nichts
Sie befassen sich jeden Tag mit dem Holocaust. Sind Sie trotzdem Optimistin?
Geboren 24. Mai 1992 in Burghausen
Beruf Content-Creatorin, Autorin
Ausbildung Bachelor in Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, Master in Multimedia und Autorschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Status Schau dich schlau
Susanne Siegert ist Lehrerin von Tausenden jungen Menschen. Sie unterrichtet allerdings nicht im Klassenzimmer, sondern in Sozialen Medien – über ihren Instagram- und Tiktok-Accounts steht: »Was du in der Schule NICHT über Naziverbrechen lernst«.
Siegert spricht in kurzen Videos über Widerstand jenseits von Scholl und Stauffenberg, thematisiert Lagerbordelle und erklärt, warum früher von »KL« statt von »KZ« die Rede war. Ihre Beiträge folgen oft demselben Prinzip: schnelle Sätze, historische Fotos, Akten aus Archiven – und am Ende eine verständliche Einordnung.
2024 bekam sie dafür den Grimme Online Award. Ein Jahr später veröffentlichte sie das Buch Gedenken neu denken, es wurde ein Bestseller.
Die intensive Auseinandersetzung mit der NS-Zeit ergab sich aus Siegerts eigenem Leben: Mit 27 erfuhr sie, dass nur wenige Kilometer von ihrem Elternhaus die KZ-Gedenkstätte Mühldorfer Hart liegt, einst war dort ein Außenlager gewesen. Im Schulunterricht hatte sie darüber nichts erfahren.
Siegert besuchte den Ort, recherchierte dazu, und befasste sich auch mit der Rolle ihrer Urgroßväter als Soldaten für das NS-Regime. In ihrem Buch schreibt sie, diese Auseinandersetzung mit der Vergangenheit habe die Verbrechen von Auschwitz in die Komfortzone ihres Zuhauses geholt.
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