SZ-Magazin

Shopping mal ganz, ganz anders

27. August 2026
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Sie suchen schöne Handschuhe für den Herbst? Dann sparen Sie sich uninspirierte Onlineshops und Kaufhäuser – und gehen lieber mit uns zum »Bird Watching«.

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Der Künstler Matthias Garff hat die Handschuhe der Saison zu wundersamen Vogelfiguren gelegt.

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Stadttaube – Grauer Wollhandschuh »LV Everyday Denim« von Louis Vuitton.

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Haussperling – Braune Herren-Kaschmirhandschuhe mit Veloursleder, von Brunello Cucinelli.  Auberginenfarbener Lederhandschuh von Loro Piana.

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Distelfink  – Beigefarbener Fäustling aus der »Coco Neige Kollektion« von Chanel. Schwarzer Lederhandschuh von Gucci.

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Grünspecht – Roter Lederhandschuh von Hermès. Grüne Handschuhe »finnskogen« aus Gore-Tex Infinium, von Norrøna. Weiße, fingerlose Handschuhe »LV Cozy Cre« aus Kunstfell, von Louis Vuitton. 

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Goldammer  – Beigefarbener Handschuh mit Print, von Gucci. Gelber Lederhandschuh »femund« von Norrøna.

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Krähe – Lange Handschuhe aus feinem Veloursleder, von Max Mara. Handgewebter Lederhandschuh mit Kaschmirfutter, von Roeckl.

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Gans – Weiße, lange Lederhandschuhe aus Nappaleder, von Brunello Cucinelli.

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Projektteam
Collagen Matthias Garff
Fotos Veronica Garcia
Styling Caroline Bucholtz
Digitales Storytelling Lisa Hingerl
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