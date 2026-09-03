Shopping mal ganz, ganz anders
Sie suchen schöne Handschuhe für den Herbst? Dann sparen Sie sich uninspirierte Onlineshops und Kaufhäuser – und gehen lieber mit uns zum »Bird Watching«.
Der Künstler Matthias Garff hat die Handschuhe der Saison zu wundersamen Vogelfiguren gelegt.
Stadttaube – Grauer Wollhandschuh »LV Everyday Denim« von Louis Vuitton.
Haussperling – Braune Herren-Kaschmirhandschuhe mit Veloursleder, von Brunello Cucinelli. Auberginenfarbener Lederhandschuh von Loro Piana.
Distelfink – Beigefarbener Fäustling aus der »Coco Neige Kollektion« von Chanel. Schwarzer Lederhandschuh von Gucci.
Grünspecht – Roter Lederhandschuh von Hermès. Grüne Handschuhe »finnskogen« aus Gore-Tex Infinium, von Norrøna. Weiße, fingerlose Handschuhe »LV Cozy Cre« aus Kunstfell, von Louis Vuitton.
Goldammer – Beigefarbener Handschuh mit Print, von Gucci. Gelber Lederhandschuh »femund« von Norrøna.
Krähe – Lange Handschuhe aus feinem Veloursleder, von Max Mara. Handgewebter Lederhandschuh mit Kaschmirfutter, von Roeckl.
Gans – Weiße, lange Lederhandschuhe aus Nappaleder, von Brunello Cucinelli.