Architektur
Da ist die Tür!
Der Fotograf Louis De Belle hat auf Streifzügen durch Florenz mit seiner Kamera bei einem Versteckspiel mitgemacht. Gespielt wird es von den Camouflage-Türen, die in der Stadt eine kleine architektonische Kunstform darstellen.
Denn die Fassaden der florentinischen Renaissance- und Palazzo-Architektur wurden von ihren Baumeistern oft als ästhetisch streng geordnete Flächen komponiert, Türen und andere Maueröffnungen sollten sich idealerweise unterordnen.
So ist in der Stadt eine Gesellschaft von Geheimtüren entstanden, die viele Touristen bei all der Pracht ringsherum vielleicht gar nicht bemerken. Man muss schon innehalten, um an so einer alten Mauer die Möglichkeit einer Tür zu entdecken. Aber hat man einmal damit angefangen, kann man nicht mehr aufhören.
Es ist beinahe wie damals in den Neunzigerjahren, als eine kurze Zeit lang etliche Menschen wie hypnotisiert in Bücher mit psychedelischen Mustern starrten, um nach ein paar Minuten auszurufen: »Ich seh’s, ich seh’s!« Das kann man in Florenz auch, wirkt allerdings vielleicht ein bisschen auffällig.
Für gelangweilte Kinder bei der Stadtführung ist das Suchspiel aber sicher eine gute Ablenkung.
Türen, die man nicht erkennen soll, sind eine seltsame Sache. Normalerweise sind sie ja das Wichtigste an einem Gebäude, die Schleusen zwischen draußen und drinnen sind elementar und deshalb allermeistens intuitiv zu finden.
Ist es anders, wie im Fall der Tarntüren, wird das ganze Rein-raus-Spielchen plötzlich geheimnisvoll. Denn die Botschaft einer versteckten Tür ist ja zweifellos, dass nicht jeder sie entdecken soll und dass dahinter etwas Verborgenes liegt.
Etwas, das im wahrsten Sinne den Insidern vorbehalten ist. In englischen Kriminalfilmen sind verborgene Türen hinter der Tapete entweder der Ausweg aus einer kniffligen Situation. Oder aber der Weg, den der Mörder genommen hat.
Vermutlich sind die florentinischen Türen heute eher selten in Kriminalfälle verwickelt, trotzdem sind sie gleich viel spannender als ihre ungetarnten, harmlosen Pendants in anderen Städten.
Vermutlich sind die florentinischen Türen heute eher selten in Kriminalfälle verwickelt, trotzdem sind sie gleich viel spannender als ihre ungetarnten, harmlosen Pendants in anderen Städten.
Käme beispielsweise jetzt jemand aus so einer Tarntür, würde man doch gleich ganz genau hinschauen und der Person alles zutrauen: Ist das ein Promi, Politiker oder Privatdetektiv? Das Banale wird eben sofort spannend, wenn man es verheimlichen möchte.
Außerdem wird einem angesichts der Fotos auf diesen Seiten bewusst, was man als Tourist bisweilen vergisst: Es gibt eine zutiefst oberflächliche Art, eine Stadt zu erleben, bei der man sich einfach von den Fassaden blenden lässt. Und es gibt das Stadtleben selbst, das sich überall im Verborgenen abspielt.
Paradoxerweise sind es gerade diese Türen, die man nicht sehen soll, die daran erinnern, dass man sich oft genug mit ein bisschen Oberfläche zufriedengibt. Wer das nicht möchte, muss schon genauer hinschauen. Und dann vielleicht einfach mal anklopfen.